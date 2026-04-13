Vélez le ganó a Central Córdoba y recuperó la cima de la Zona A

Vélez le ganó este lunes por 1-0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio José Amalfitani, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, y quedó como único líder de la Zona A con 25 puntos, uno por encima de Estudiantes.

El encuentro fue arbitrado por Bruno Amiconi y el único tanto de la noche lo marcó Joaquín García, a los 10 minutos del primer tiempo,

El conjunto de Liniers golpeó rápido y después sostuvo la ventaja en un partido en el que generó situaciones como para ampliar la diferencia, aunque también dejó con vida a un rival que lo exigió por momentos. El triunfo le permitió dejar atrás la pérdida transitoria de la punta y volver a depender de sí mismo en la pelea por terminar arriba en su grupo.

Con este resultado, Vélez llegó a 25 unidades en 13 partidos y desplazó a Estudiantes, que suma 24, mientras que Lanús quedó tercero con 22 tras su victoria en el clásico ante Banfield. A falta de tres fechas para el cierre de la fase regular, el equipo de Liniers dio un paso importante en la lucha por la clasificación y por el liderazgo de la zona.

Central Córdoba, por su parte, no pudo sumar en su visita a Liniers y dejó pasar una chance de acercarse a los puestos de clasificación. Vélez, en cambio, capitalizó una noche clave en su casa y terminó la fecha 14 en lo más alto de la Zona A.