Torneo Apertura: Gimnasia se lo ganó sobre el final a Sarmiento

Gimnasia La Plata escaló a la décima posición de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional tras ganarle agónicamente 2-1 a Sarmiento de Junín por la decimocuarta fecha.

En el estadio Eva Perón de Junín, el delantero Agustín Auzmendi abrió el marcador a los 43 minutos de juego. A pesar del empate de Pablo Magnín a los 5 minutos del complemento, el atacante Franco Torres le dio la victoria al ´Lobo´ con su gol a los 46 minutos, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Con este resultado, el equipo dirigido interinamente por Ariel Pereyra alcanza los 17 puntos y escala a la décima posición de la Zona B, quedando a una sola unidad de los puestos de playoffs. En la próxima fecha, Gimnasia La Plata recibirá en el estadio Juan Carmelo Zerillo a Estudiantes de Rio Cuarto desde las 15 del sábado.

Por su parte, el equipo de Facundo Sava se mantiene en 16 unidades, pero bajó a la undécima posición de la Zona A. En la próxima jornada, Sarmiento de Junín visitará a Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, el próximo domingo desde las 20.30.

El ´Lobo´ abrió la cuenta a los 43 minutos de juego con el gol del delantero Auzmendi. Tras un tiro de esquina desde la derecha de Nicolás Barros Schelotto, la pelota cayó en el primer palo donde Alexis Steimbach la desvió al palo izquierdo, sector donde ingresó Auzmendi para cabecear y poner el 1-0.

Ya en el complemento, a los 5 minutos, Sarmiento de Junín empató el partido con el gol de Pablo Magnín, conectando un centro de Santiago Salle desde la izquierda al vértice del área chica del arquero Nelson Insfrán.

En la agonía del partido, a los 46 minutos, Gimnasia La Plata logró llevarse la victoria con el gol del delantero Franco Torres que encaró en soledad por la mitad del campo de Sarmiento, pisó la medialuna y sacó un buen remate que se coló en el palo izquierdo del arquero Javier Burrai.