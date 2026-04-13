Lanús se lo ganó en la última a Banfield y se quedó con el Clásico del Sur

Lanús le ganó agónicamente 1-0 a Banfield, en condición de local, en el marco del "Clásico del Sur", válido por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

En el estadio Néstor Díaz Pérez, el delantero colombiano Yoshan Valois marcó el único gol del partido a los 43 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Mauricio Pellegrino recortó a 11 partidos la diferencia que Banfield le saca en el historial, alcanza los 22 puntos y escala a la tercera posición de la Zona A. En la próxima fecha, Lanús visitará en el estadio Victor Antonio Legrottaglie a Gimnasia de Mendoza desde las 21.45 del lunes.

Por su parte, el equipo de Pedro Troglio se mantiene en 13 unidades pero bajó a la duodécima posición de la Zona B. En la siguiente jornada, Banfield recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza en el estadio Florencio Sola, el próximo lunes desde las 17.15.

En el primer tiempo, a los 42 minutos, Banfield logró abrir el marcador con el gol del delantero uruguayo Mauro Méndez, picandola por encima de la humanidad del arquero Nahuel Losada tras una gran habilitación de Lautaro Villegas.

Sin embargo, el árbitro Nicolás Ramírez recurrió al VAR por un posible fuera de juego y terminó invalidando el tanto por posición adelantada de Méndez.

Ya en el complemento, a los 43 minutos, Lanús rompió el cero con el gol del colombiano Valois. Tras un buen desborde de Lucas Besozzi por la izquierda y posterior centro al segundo palo, el delantero ingresó en soledad, cabeceó y puso el 1-0 definitivo.