La AFA busca organizar el partido de despedida de la Selección de Messi

La posibilidad de que Lionel Messi tenga una despedida dentro de una cancha con la camiseta de la Selección argentina comenzó a tomar forma luego del anuncio de su retiro del conjunto nacional. El capitán comunicó este lunes su decisión a través de una extensa y emotiva carta, una noticia que generó una inmediata repercusión entre los hinchas y abrió el interrogante sobre la posibilidad de organizar un último partido en su homenaje.

Desde la AFA existe voluntad para llevar adelante ese encuentro, aunque por el momento la organización se mueve entre más dudas que certezas. La última palabra, en definitiva, estará en manos del propio Messi.

La concreción de un eventual partido homenaje dependerá de distintos factores, entre ellos su disponibilidad de tiempos y también su estado anímico, teniendo en cuenta que hace apenas unas semanas atravesó la muerte de su padre, Jorge.

Por ahora, la decisión del capitán de dejar la Selección argentina es reciente y no existen negociaciones en curso para organizar su despedida. Sin embargo, la posibilidad está sobre la mesa y desde la entidad que conduce el fútbol argentino existe la intención de que los fanáticos puedan rendirle homenaje en un estadio.

Una fecha FIFA ampliada abre una posibilidad

El calendario internacional presenta una ventana que podría permitir la organización de partidos durante las próximas semanas. En septiembre habrá una Fecha FIFA ampliada, durante la cual las selecciones podrán programar encuentros entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.

Dentro de ese período, la AFA puede organizar hasta cuatro partidos. Uno de ellos podría eventualmente transformarse en el escenario de la despedida de Messi, aunque todavía no se registraron avances concretos en esa dirección.

La posibilidad de un encuentro especial quedó condicionada, en primer lugar, a que el propio futbolista dé el visto bueno cuando la propuesta sea formalmente planteada.

La situación es reciente y, por ese motivo, aún no hay una planificación definida. La AFA deberá evaluar los tiempos disponibles y aguardar la decisión del capitán antes de avanzar en la organización de un partido que, de realizarse, tendría una enorme expectativa entre los seguidores de la Selección argentina.

La gira por China quedó descartada

Antes del anuncio del retiro, la Selección argentina tenía la posibilidad de realizar una gira por China. Sin embargo, esa opción quedó absolutamente descartada después de la decisión comunicada por Messi.

El cambio de escenario obligó a replantear las alternativas disponibles para la actividad del seleccionado durante la próxima ventana internacional.

En ese contexto, la posibilidad de organizar partidos dentro del período comprendido entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre se presenta como una alternativa para la AFA, aunque no existe por el momento ninguna confirmación sobre la realización de un encuentro de despedida.

El Monumental, el escenario más factible

En caso de que Messi acepte la propuesta y se avance con la organización de un partido homenaje, el escenario que aparece como más factible es el Monumental. La elección estaría vinculada principalmente con su capacidad, teniendo en cuenta que se espera una gran demanda de entradas para un encuentro que permitiría a los hinchas despedir y agradecer al futbolista dentro de una cancha.

Por el momento, sin embargo, no hay avances formales. La posibilidad del Monumental forma parte de los escenarios que podrían evaluarse si el capitán decide aceptar la realización del homenaje.

La reacción de los clubes y del mundo del fútbol

El anuncio generó una enorme repercusión y los clubes del fútbol argentino no quedaron al margen de las reacciones. Boca, River, Newell's y Rosario Central fueron algunos de los equipos que enviaron mensajes de agradecimiento al futbolista tras conocerse la noticia.

La decisión tomada por el rosarino también fue reflejada por medios de todo el mundo, que dieron cuenta del impacto generado por el retiro del capitán de la Selección argentina.

Dentro del plantel nacional, la noticia provocó una mezcla de tristeza y orgullo. Entre los jugadores que reaccionaron se encontraban Emiliano "Dibu" Martínez, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Lautaro Martínez y Leandro Paredes, entre otros integrantes del seleccionado.