Paredes puso en duda su continuidad en la Selección: "Va a ser difícil que siga"

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina dejó una profunda huella en el plantel y abrió un escenario de fuerte impacto para varios de sus integrantes. Entre ellos aparece Leandro Paredes, uno de los referentes del grupo, quien habló públicamente sobre el dolor que sintió al conocer la decisión del capitán y admitió que su propia continuidad en el equipo nacional está en duda.

El mediocampista de Boca se refirió al tema durante una rueda de prensa posterior al entrenamiento de su club y describió la dimensión que tiene Messi, tanto para el fútbol como para sus propios compañeros dentro de la Selección.

"Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre", aseguró Paredes.

Sus palabras reflejaron el impacto de una noticia que, según sostuvo, no se limita al ámbito interno del plantel, sino que alcanzó a todo el país. Para el mediocampista, la figura de Messi representa una dimensión que trasciende lo deportivo y deja un legado que, remarcó, permanecerá en el tiempo.

El legado de Messi y el valor de no rendirse

Paredes también puso en valor distintos aspectos de la trayectoria del astro y de lo que su presencia representó para quienes compartieron equipo con él. "Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen", agregó el futbolista.

El mediocampista destacó así la persistencia y el recorrido de Messi como elementos centrales de su legado. La referencia a los sueños, al sufrimiento y a la perseverancia formó parte de la manera en que Paredes describió la influencia que el capitán tuvo sobre el grupo.

La salida de Messi, en ese contexto, representa el cierre de una etapa que Paredes y otros integrantes del plantel compartieron junto al futbolista. El propio jugador reconoció que siempre deseó tenerlo como compañero y que su retiro era una situación que nadie quería enfrentar.

"Siempre queremos jugar con él"

Paredes fue directo al explicar lo que significaba para él compartir equipo con Messi. "Siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue, y llegó", lamentó.

La frase sintetizó el impacto de una determinación que, según sus propias palabras, era esperada como una posibilidad, pero que nadie dentro del grupo deseaba que se concretara. El mediocampista recordó además que durante los últimos días del Mundial ya habían hablado sobre el futuro de Leo. Desde entonces, sostuvo, mantuvieron muchas conversaciones en este tiempo sobre distintas cuestiones.

Sin embargo, ante la confirmación de la decisión, Paredes explicó que eligió no contactarlo de manera inmediata. "No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando", señaló, en referencia al momento personal que atraviesa Messi.

Paredes y una continuidad que quedó bajo análisis

El retiro del capitán no solo generó una reacción emocional en Paredes. El mediocampista fue sincero al reconocer que la salida de Messi podría influir también en su propia decisión sobre continuar o no en la Selección argentina.

"Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tome", adelantó. De esta manera, Paredes dejó abierta la posibilidad de que su ciclo en la Albiceleste también pueda entrar en una etapa de revisión. El jugador aclaró que todavía no mantuvo una conversación con el entrenador sobre el tema y que ese diálogo será determinante para analizar la decisión que finalmente adopte.

La continuidad del mediocampista, por lo tanto, no aparece definida. Sus declaraciones colocaron el tema entre las cuestiones que deberá resolver luego de conversar con el cuerpo técnico y evaluar los distintos factores que influyen en su futuro dentro del seleccionado.

La sanción y una vara que quedó muy alta

Paredes explicó que el retiro de Messi no es el único motivo que lo llevó a replantearse su continuidad. El futbolista mencionó también la sanción recibida tras la final del Mundial y la exigencia que supone mantenerse en la Selección argentina.

"Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también", expresó.

Paredes, de 32 años, deberá así analizar su futuro en un contexto marcado por la salida del capitán y por una sanción que tendrá consecuencias directas sobre su participación en los próximos compromisos.