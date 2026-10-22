Enzo Pérez, de la tribuna a bancar a Ponzio como DT: "River necesita unión"

Enzo Pérez volvió a quedar en el centro de la escena riverplatense, aunque su vínculo con el club de Núñez nunca dejó de estar presente. El domingo pasado, el mediocampista viajó a Córdoba junto a su familia para acompañar a River desde las tribunas en el partido frente a Belgrano, una demostración de su cercanía con el equipo incluso después de haber dejado de vestir la camiseta del Millonario.

En ese contexto, el histórico capitán aprovechó una entrevista con TyC Sports para referirse a la actualidad de River, respaldar a su excompañero Leonardo Ponzio y transmitir un mensaje dirigido a la necesidad de fortalecer la unidad interna en un momento delicado.

"River necesita unión. No es que la había antes y no la hay ahora pero cuando los resultados no se dan, hay un montón de ruido, entonces necesitás unión", expresó Enzo.

Sus palabras llegaron en un escenario en el que consideró importante sostener la cohesión cuando los resultados deportivos no acompañan. Sin plantear que anteriormente existiera una unión que ahora se haya perdido, remarcó que las dificultades suelen generar un clima de mayor ruido y que, precisamente en esas circunstancias, resulta necesario mantenerse unidos.

El mensaje también estuvo relacionado con su respaldo a Ponzio, su excompañero, en un momento sensible para el entorno riverplatense. Desde su lugar de hincha y con la experiencia de haber sido una de las figuras centrales del plantel durante años, Pérez volvió a manifestar su compromiso afectivo con la institución.

La primera salida de River y un período que marcó a su familia

Durante mucho tiempo, Enzo Pérez mantuvo silencio sobre las circunstancias que rodearon su primera salida de River, a fines de 2023. En aquel momento, el vínculo con Martín Demichelis atravesaba un desgaste, en medio de una situación que también involucró las conversaciones del entonces entrenador con un grupo numeroso de periodistas.

Los comentarios atribuidos a Demichelis en esos encuentros, conocidos como off the record, habían generado cuestionamientos hacia varios referentes del plantel y erosionado la relación entre el entrenador y parte del vestuario. El actual director técnico del Leipzig de Alemania había realizado fuertes críticas, según el contexto relatado, y el episodio se convirtió en uno de los factores que marcaron aquella etapa.

Casi tres años después, el mendocino reconoció que debió guardarse muchas cosas y que atravesó ese proceso con un importante costo personal y familiar. Consultado directamente sobre si había tenido que callar durante aquel período, no esquivó la respuesta.

"Obviamente que sí. De mi salida se dijeron un montón de cosas. De mi primera salida no la pasé bien, sufrí un montón, mi familia también, la padecimos", confesó.

La declaración permitió conocer parte de las dificultades que vivió durante la etapa final de su primer ciclo en Núñez. Sin embargo, pese a reconocer el sufrimiento que atravesaron él y sus seres queridos, Pérez mantuvo su decisión de no exponer públicamente todos los detalles de lo sucedido.

El futbolista dejó River después de la temporada 2023, tras haber conseguido 10 títulos, entre ellos la recordada Copa Libertadores de 2018, cuya final se disputó en Madrid. Su salida se produjo luego de una etapa en la que había ocupado un lugar destacado dentro del equipo y ejercido como uno de sus principales referentes.

"Los trapitos se tienen que lavar adentro de la casa"

Al profundizar sobre aquella experiencia, Pérez explicó que siempre eligió hablar directamente con las personas involucradas antes que trasladar las diferencias al ámbito público. Para fundamentar esa postura, recordó una enseñanza que recibió durante su paso por Estudiantes.

"Siempre digo que cuando las cosas hay que hablarlas, hay que hacerlo puertas adentro y lo hice. A la gente que le tenía que decir las cosas, se las dije. Y fue siempre así", señaló.

Luego agregó: "Ahí me enseñaron que los trapitos se tienen que lavar adentro de la casa". La frase sintetiza la posición que mantuvo desde su salida de River: reconocer que existieron situaciones difíciles, pero evitar convertirlas en un relato público con revelaciones sobre los protagonistas o los episodios que atravesó el plantel.

Enzo fue todavía más explícito al explicar que hay cuestiones que decidió reservarse y que no tiene intención de hacer públicas en el futuro.

"Saben del sentimiento que tengo por el club. Hay cuestiones que me las guardé y me las voy a guardar. Más allá de todo eso, el club está por encima de todos y eso es lo más importante", sostuvo. De esa manera, el ex capitán estableció un límite claro entre su experiencia personal y el vínculo que conserva con River. Aunque reconoció que la primera salida fue dolorosa, volvió a colocar a la institución por encima de las diferencias individuales y de cualquier conflicto que pudiera haber quedado pendiente.

El regreso desde Estudiantes y el llamado de Gallardo

Después de abandonar River, Pérez regresó a Estudiantes de La Plata, donde también consiguió ser campeón. Un año más tarde, volvió a aparecer la posibilidad de regresar a Núñez, en una decisión que, según relató, estuvo precedida por conversaciones y momentos de incertidumbre.

Antes de avanzar, aseguró que comunicó en La Plata que no continuaría y que hasta entonces no había mantenido conversaciones con ningún otro club.

La situación cambió cuando recibió el llamado de Marcelo Gallardo, quien lo convocó para mantener una reunión. En ese momento, el mediocampista todavía no sabía cuál era la propuesta que el entrenador quería hacerle.

"Me dijo Marcelo para juntarnos a hablar. No sabía qué me iba a decir, si era para regresar, si quería que fuera parte del cuerpo técnico, si cebaba mate", recordó entre risas. La conversación se extendió durante cerca de tres horas y terminó modificando nuevamente su futuro. El encuentro abrió la posibilidad de regresar a River y dio lugar a una decisión que, de acuerdo con su relato, sorprendió incluso a su entorno más cercano.

Pérez contó que, cuando volvió a Mendoza, fue comunicándoles a sus familiares la posibilidad de regresar al club, uno por uno. La noticia generó entusiasmo, aunque inicialmente había mantenido la incertidumbre porque todavía no había una confirmación definitiva.

"Nos juntamos los cuatro, estaban recontra entusiasmados. Se nombraba, salía, se decía permanentemente y yo les decía que no había nada. Me vieron al otro día con la valija y que me tenía que ir a hacer la revisión", relató.

Así recordó el momento en que la posibilidad se transformó en una realidad concreta, después de una reunión con Gallardo que terminó siendo determinante para su carrera.

El agradecimiento permanente a Marcelo Gallardo

La relación con Gallardo también apareció cuando Pérez fue consultado por la decisión del entrenador de asumir en la selección de Ecuador. El mediocampista aseguró que el movimiento no lo sorprendió y consideró que se trataba de una determinación vinculada con las evaluaciones personales y profesionales del técnico y su cuerpo de trabajo.

"No me sorprendió", afirmó. A continuación, explicó: "Hay que ver cuáles son sus perspectivas con su cuerpo técnico, qué es lo que quiere. Son análisis personales que habrán hecho entre ellos y verán qué es lo mejor".

Más allá de esa decisión, Enzo volvió a expresar el agradecimiento que siente hacia el entrenador por lo que significó en su desarrollo profesional y personal. Su reconocimiento incluyó tanto las enseñanzas recibidas en el día a día como la oportunidad que tuvo de cumplir su sueño de jugar en River.

"A mí se lo dije en la cara: con él estoy agradecido de por vida por todo lo que me ha enseñado, por lo que me ha dado en el día a día y tanto él como los dirigentes de su momento que me dieron la posibilidad de cumplir mi sueño", sostuvo.

Sus palabras reflejaron la importancia que atribuye a la relación construida con Gallardo y a quienes hicieron posible su llegada y permanencia en la institución.

Su futuro, el retiro y la posibilidad de seguir ligado al fútbol

En la parte final de la entrevista, Pérez también se refirió a su presente como jugador de Deportivo Maipú y a las decisiones que deberá tomar cuando termine su carrera profesional. Con 40 años, reconoció que el retiro comienza a formar parte de las preguntas sobre su futuro, aunque todavía no tiene definido qué camino seguirá.

El mediocampista contó que ya tiene el carnet de técnico, pero aclaró que eso no significa que haya resuelto continuar su carrera desde el banco de suplentes.

"Tengo el carnet de técnico pero no sé qué haré cuando deje el fútbol. Me gusta mucho la gestión, estar vinculado al futbolista y saber qué problemas tiene", comentó.

Sus declaraciones abrieron la posibilidad de que su próxima etapa esté relacionada con distintas funciones dentro del ámbito futbolístico. La gestión y el acompañamiento de los jugadores aparecen entre los intereses que mencionó, aunque evitó anticipar una decisión definitiva.

Además, Pérez contó qué le dijo a Nicolás Otamendi, su excompañero en la Selección, a quien le aconsejó que disfrutara de River.

Un mensaje final para los hinchas de River

Antes de cerrar, el histórico capitán dejó un mensaje para los hinchas del Millonario, con quienes mantiene una relación que continúa más allá de su presente deportivo y de las circunstancias que marcaron su salida.

"Les estoy agradecido de por vida", expresó. La frase resumió el sentimiento que volvió a demostrar el domingo pasado, cuando viajó a Córdoba junto a su familia para alentar a River frente a Belgrano desde las tribunas.

Entre el respaldo a Leonardo Ponzio, el pedido de unidad en un momento de ruido y el recuerdo de las dificultades que atravesó durante su primera salida, Pérez volvió a dejar en claro que conserva un vínculo profundo con el club.

Aunque reconoció que hubo situaciones que lo hicieron sufrir y que decidió guardar para sí, sostuvo que River está por encima de las diferencias personales. A la vez, destacó la influencia de Gallardo en su carrera y comenzó a mirar hacia una etapa futura en la que todavía no sabe si será entrenador o si elegirá un camino vinculado con la gestión.

Por ahora, su mensaje más firme permanece ligado a la institución que marcó una parte fundamental de su trayectoria: gratitud permanente, respeto por la historia compartida y la convicción de que River necesita unión cuando los resultados no acompañan.