Catamarca sigue sumando medallas en el Nacional de Trampolín

Este miércoles, en el Salón Mayor del Predio Ferial, tuvieron una gran segunda jornada de competencia los catamarqueños que tuvieron actividad en el Torneo Nacional de Federaciones de Gimnasia Trampolín. Con una cosecha de cuatro medallas y todos clasificados a la Final de sus respectivos aparatos, mostraron el importante presente y proyección que tienen nuestros deportistas a nivel nacional.

En el Doble Mini Tramp, dentro de la categoría de 13-14 Masculino, Catamarca copó el podio con la Medalla de Oro de Juan Cruz Rivero y el tercer puesto de Ángel Rivera. También festejó Zoe Hidalgo, que se consagró en la categoría 13-14 Femenino. Por su parte, Joaquín Figueroa fue 4to en 13-14 Masculino.

Por el lado de Tumbling, Simone Nicola fue la ganadora de la presea dorada en 15-16 Femenino. En Trampolín Individual, con más de 20 atletas en competencia dentro de la categoría +17 Masculina, los dos catamarqueños Santiago Verasay y Nahui Tobares se metieron entre los mejores para acceder a la Final. Allí, Nahui fue 5to y Santi, 8vo.

Este jueves sigue la competencia, para los Niveles A, A1 y B, que ponen en juego la Copa Catamarca Gobierno. Este certamen nacional se puede concretar en nuestra provincia con el esfuerzo del Gobierno, a través del trabajo de la Secretaría de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, con el aporte de la Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud.