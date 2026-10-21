Show de Nico Paz en la goleada del Como a Manchester United por la Champions League

El Como de Italia se impuso por 4 a 1 al Manchester United en un triunfo histórico al tratarse de la primera UEFA Champions League de su historia, por la tercera fecha del certamen europeo.

El volante argentino Nicolás Paz convirtió dos tantos, a los dos minutos del primer tiempo y a los 12 del segundo, mientras que Anastasios Douvikas marcó a los 14 del complemento y Jacobo Ramón lo hizo a los 31, con el único descuento convertido por el delantero Joshua Zirkzee en tiempo cumplido.

Así, el Como de Italia marcha noveno en la fase regular de la copa, con seis puntos al cabo de la jornada, mientras que el elenco inglés es vigésimo con tres unidades, accediendo parcialmente a 16avos de final.

Además, el Bayern Múnich igualó 2-2 con el Arsenal de Inglaterra en uno de los duelos de la fecha, mientras que el Real Madrid derrotó al Red Bull Leipzig de Alemania por 4-1.

El primer gol del encuentro en Italia fue obra del argentino Nicolás Paz, cuando apenas habían pasado dos minutos del inicio del partido y el enganche recibió sobre el costado derecho del área rival, con un gran zurdazo al ángulo derecho del arquero Senne Lammens.

Ya en la segunda parte, en el cuarto minuto, Paz manejó un avance frontal y filtró un pase para la trepada de Douvikas, que encaró al guardameta rival y definió contra un costado para poner el 2-0.

El tercer gol del encuentro tuvo a Paz nuevamente como protagonista, a los 12 minutos del complemento, con un avance por derecha en total libertad, ante una línea defensiva completamente perdida, que le permitió ponerse mano a mano con el arquero y, con mucha tranquilidad, rematar al gol.

Tras el 4-0, marcado por Jacobo Ramón con un cabezazo, Zirkzee pudo descontar al aprovechar un achique defensivo falto de timing, que le permitió controlar al borde del área chica y, con un tiro rápido, marcar el 4-1 final.