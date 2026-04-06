"Es un amor irracional": quien es el primer futbolista argentino que declaró públicamente ser homosexual

Durante la emisión del programa 'Sangre y Luto', en la provincia de Santa Fe, Ignacio Lago, delantero de Colón de Santa Fe, protagonizó un instante que rápidamente se convirtió en viral. El segmento especial estaba dedicado a sorprender al jugador con mensajes de sus seres queridos. Recibió videos de distintos miembros de su familia, pero el mensaje más esperado y conmovedor vino de su novio, quien se expresó públicamente por primera vez:

"Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño..."

La reacción de Lago fue inmediata. Visiblemente emocionado, admitió su sorpresa y describió la relación de manera íntima:

"Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar".

Este momento no solo mostró la dimensión humana de Lago, sino que también marcó un hito en la visibilidad de los futbolistas y sus vínculos personales en el ámbito mediático argentino.

Los inicios de una promesa del fútbol

Ignacio Lago nació el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova y se formó en las divisiones inferiores de Almirante Brown. Su debut en la Primera División llegó el 10 de febrero de 2018, con apenas 15 años, seis meses y cinco días, convirtiéndose en el jugador más joven en estrenar la camiseta del club de La Matanza.

Su talento despertó rápidamente el interés de clubes de Primera División. En septiembre de 2020, Talleres de Córdoba adquirió una parte de su ficha, iniciando un recorrido que incluyó experiencias tanto nacionales como internacionales:

Tlaxcala (México) : 16 partidos, 5 goles, 3 asistencias.

: 16 partidos, 5 goles, 3 asistencias. San Martín de San Juan : 16 encuentros, 4 goles, 3 asistencias.

: 16 encuentros, 4 goles, 3 asistencias. Atlético de Rafaela: 33 partidos, 5 goles, 1 asistencia.

La consolidación en Colón de Santa Fe

En 2024, Lago arribó a préstamo a Colón de Santa Fe, donde su adaptación fue inmediata. Se convirtió en el motor ofensivo del equipo, con estadísticas que reflejan su impacto:

58 partidos

11 goles

7 asistencias

Estos números lo posicionan como uno de los futbolistas más determinantes de la categoría, generando confianza plena en la dirigencia liderada por José Alonso. La respuesta institucional fue clara: a fines de 2024, Colón ejecutó la opción de compra del 50% del pase de Lago, en una operación que rondó los 350 mil dólares.

El desafío contractual y la puja con Talleres

El futuro de Lago en Santa Fe es una prioridad para Colón. El club busca renovar su contrato hasta diciembre de 2027, ante la urgencia de que el vínculo vigente vence a fin de año. A partir del 1° de julio, Lago podría negociar libremente con cualquier institución como agente libre.

Sin embargo, la operación presenta un desafío adicional: Talleres de Córdoba aún conserva el 50% de los derechos económicos del jugador, lo que complica la ingeniería financiera y contractual para asegurar su continuidad plena en el "Sabalero".

Entre la emoción y la proyección deportiva

La historia de Ignacio Lago combina dos dimensiones: por un lado, la emotiva muestra de afecto y visibilidad personal que vivió en 'Sangre y Luto'; por otro, una carrera futbolística en constante ascenso, marcada por récords de precocidad, experiencias internacionales y consolidación en la élite del fútbol argentino.

El delantero no solo se perfila como un referente en el juego ofensivo de Colón, sino que también refleja cómo los vínculos personales y la autenticidad emocional pueden trascender la cancha, generando un vínculo más profundo entre jugador y público. Lago es, sin dudas, un talento que emociona dentro y fuera del terreno de juego, y cuya continuidad será un tema clave en el fútbol nacional durante los próximos años.