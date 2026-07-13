La Selección argentina comenzó la preparación para enfrentar a Inglaterra con una práctica regenerativa

La Selección argentina realizó este domingo su primer entrenamiento tras la victoria sobre Suiza y comenzó la preparación para el partido frente a Inglaterra, correspondiente a las semifinales del Mundial 2026.

La práctica se desarrolló en el Compass Minerals Center, en Kansas, donde el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni dispuso una jornada de trabajos regenerativos para los futbolistas que tuvieron mayor desgaste físico en el último encuentro.

Los jugadores que no sumaron minutos o tuvieron poca participación realizaron ejercicios de mayor intensidad, mientras que los habituales titulares completaron tareas físicas livianas y de recuperación. No hubo ensayos tácticos durante la jornada.

Scaloni comenzará a definir el equipo

El seleccionado volverá a entrenarse este lunes en Kansas y, posteriormente, viajará hacia Atlanta, sede del encuentro ante Inglaterra.

Se espera que en la próxima práctica Scaloni inicie los trabajos tácticos y comience a delinear la formación que buscará un lugar en la final del Mundial.

Durante los primeros minutos abiertos a la prensa se pudo observar a futbolistas como Nicolás Otamendi, Valentín Barco y Flaco López trabajando junto al grupo de suplentes. Más tarde se incorporaron los habituales titulares.

Lionel Messi no estuvo presente durante el tramo habilitado para los medios, aunque posteriormente sí participó de los trabajos junto al resto del plantel. Antes del entrenamiento compartió un momento de distensión con Rodrigo De Paul, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Julián Álvarez y Enzo Fernández.

Con el pase a semifinales asegurado, el cuerpo técnico busca administrar las cargas físicas para llegar en las mejores condiciones al trascendental cruce del miércoles frente a Inglaterra.

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