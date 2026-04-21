Escándalo en el fútbol italiano: una investigación expone una red de fiestas VIP vinculadas a jugadores

Un escándalo de alto impacto sacude al fútbol italiano tras el avance de una investigación judicial que se desarrolla en Milán y que ha tomado mayor dimensión luego de una publicación del diario La Gazzetta dello Sport. El expediente desbarata una presunta red de fiestas exclusivas asociadas a servicios sexuales y consumo de sustancias, en la que aparecen vinculados futbolistas de la Serie A.

La causa se centra en la existencia de una organización que operaba bajo la fachada de servicios de lujo y eventos privados. Según los elementos reunidos en la investigación, el esquema ofrecía experiencias premium orientadas a clientes de alto poder adquisitivo.

Una estructura de lujo con fachada de "concierge" digital

Uno de los puntos centrales de la investigación es la supuesta plataforma de contacto utilizada para gestionar los encuentros. Los contactos se realizaban a través de Instagram mediante la cuenta @Made_luxury_concierge, señalada como parte de la estructura que organizaba estos eventos.

De acuerdo con los datos de la causa, esta red operaba ofreciendo un paquete de servicios que incluía:

Alojamiento de lujo

Gastronomía de alto nivel

Encuentros íntimos

Acceso a eventos privados organizados para clientes exclusivos

La investigación judicial sostiene que esta organización se presentaba como un servicio de alta gama, con una estructura orientada a la discreción y al acceso a experiencias exclusivas.

Sustancias recreativas y ampliación del expediente

El avance de las pesquisas también permitió detectar la presencia de sustancias recreativas dentro del circuito investigado. Entre ellas se menciona el denominado "gas de la risa", un elemento que amplió el alcance del expediente judicial y agravó la situación general de la investigación.

La inclusión de este tipo de sustancias en el análisis judicial sumó complejidad al caso, que ya estaba centrado en la organización de eventos privados de carácter exclusivo.

Futbolistas mencionados y situación dentro de la causa

Si bien en la investigación aparecen mencionados futbolistas de renombre en registros y comunicaciones, hasta el momento no están imputados, ya que la causa se centra en quienes organizaban y facilitaban las actividades.

Entre los nombres que figuran en los registros analizados se encuentran:

Samuele Ricci , del AC Milan

, del AC Milan Alessandro Buongiorno , jugador del Napoli y de la selección italiana

, jugador del Napoli y de la selección italiana Matteo Cancellieri , futbolista de Lazio

, futbolista de Lazio Luca Pellegrini , futbolista de Lazio

, futbolista de Lazio Víctor Osimhen , delantero nigeriano, actualmente en Galatasaray tras su paso por Napoli

, delantero nigeriano, actualmente en Galatasaray tras su paso por Napoli Dean Huijsen , defensor del Real Madrid

, defensor del Real Madrid Daniel Maldini, hijo del histórico Paolo Maldini

La presencia de estos nombres en la investigación no implica, según el estado actual del expediente, una imputación formal. El foco de la causa está dirigido a los organizadores de la presunta red y a quienes habrían facilitado su funcionamiento.

Repercusión en Italia y el impacto en el fútbol europeo

El caso ha generado una fuerte repercusión en Italia y en el resto de Europa, tanto por la magnitud de la red investigada como por la vinculación con figuras del deporte profesional.

El escándalo expone una trama que combina dinero, vida nocturna y fútbol de élite, en un contexto donde la imagen pública de los jugadores se ve atravesada por una investigación judicial en pleno desarrollo.

La combinación de servicios de lujo, encuentros privados, sustancia recreativa y el uso de plataformas digitales como Instagram para la coordinación de contactos conforma un escenario que la justicia de Milán sigue analizando en profundidad.

Un caso abierto con posibles derivaciones

A medida que la investigación avanza, el expediente sigue abierto y no se descartan nuevas derivaciones. Por el momento, la causa se concentra en la estructura organizativa que habría operado detrás de los servicios ofrecidos, mientras se evalúan las responsabilidades dentro de la red.

El caso, que ya ha trascendido el ámbito judicial italiano, continúa generando atención mediática por la dimensión de los nombres involucrados y por el impacto potencial en el entorno del fútbol profesional europeo.