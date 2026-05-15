Escándalo: un jugador de Independiente increpó a un periodista en la puerta de la radio

A la salida de su programa en Radio La Red (AM 910), el periodista Gustavo López protagonizó un tenso episodio con el futbolista de Independiente Ignacio Malcorra. Según relataron testigos y se difundió al aire, Malcorra esperaba la salida de López en la puerta de su trabajo, ubicada en Gorriti 5554, en el barrio porteño de Palermo, para recriminarle comentarios realizados sobre su desempeño en el partido ante Rosario Central, correspondiente a los octavos de final del Torneo Apertura.

El momento fue relatado en vivo por el periodista Marcelo Palacios, quien estaba iniciando su programa y observó la escena desde el ventanal del estudio. Palacios describió con detalle la tensión:

"A López lo están apretando. Está por subirse al auto y veo varias cabezas."

"Veo que no se sube y él es un gran subidor de autos y Daniel Baretto (su colega) lo deja solo."

El relato generó un instante de alarma en el aire, aunque la emisión continuó con normalidad pocos segundos después.

El contexto de la disputa

El enfrentamiento tuvo origen en la crítica que Gustavo López realizó sobre la actuación de Malcorra en el partido contra su ex club, Rosario Central. El periodista señaló específicamente una jugada del segundo tiempo:

A los 23 minutos del segundo tiempo , con el marcador 1-1 , Malcorra se fue solo hacia el arco e intentó pasar el balón a Gabriel Ávalos .

, con el marcador , Malcorra se fue solo hacia el arco e intentó pasar el balón a . López describió la acción: "Qué mal resolvió. Gana con el cuerpo y después tenía remate para la zurda, su pie, y se la alcanzó al arquero."

En su programa, López agregó un análisis sobre la actitud del jugador: "Malcorra faltaba que festeje con Central porque lo vi después en los videos saludándose con los compañeros. No en la cancha, sino después, con Marco Ruben, después lo fue a buscar el arquero suplente (Jorge Broun). No estoy en el cuerpo de Malcorra, pero a mí me parece que cuando tuvo el único mano a mano de Independiente no entró a jugar el segundo período."

La versión de Malcorra

Horas después del incidente, Ignacio Malcorra utilizó su cuenta de Instagram para dar su descargo sobre la jugada y responder a las críticas del periodista:

"Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero de ir para atrás, nunca."

Explicó que la acción comenzó con un pase filtrado de Matías Abaldo y que su remate exigido ante el arquero Jeremías Ledesma salió débil.

y que su remate exigido ante el arquero salió débil. Añadió: "En mi cabeza siempre estuvo el pase a Ávalos; cuando le voy a pegar, me queda larga y me sale mal. Era arrancarle la cabeza al arquero."

El video de la acción, compartido por el jugador, buscó contextualizar su intención y desmentir la interpretación negativa de su desempeño.

Testigos y repercusiones

Si bien trascendieron rumores sobre corridas y golpes, testigos del lugar aseguraron que la situación se mantuvo tensa pero sin violencia física. Gustavo López finalmente se retiró en su vehículo y más tarde se presentó en su programa en ESPN, donde no realizó comentarios sobre el episodio.

El hecho, aunque breve, muestra la sensibilidad y la cercanía que genera la cobertura crítica del fútbol en la Argentina, donde periodistas y jugadores interactúan directamente con la repercusión de sus palabras. La escena en Palermo evidencia cómo la opinión pública y el análisis deportivo pueden derivar en confrontaciones inesperadas, aun cuando se desarrollan dentro de los límites de la legalidad y la prudencia.