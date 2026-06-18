Escándalo: qué pasa con la salud de Jorge Messi y el porqué de la aclaración de la familia

La familia de Lionel Messi salió a aclarar públicamente el estado de salud de Jorge Messi luego de una serie de rumores que se multiplicaron en las redes sociales durante las últimas horas y que generaron una fuerte preocupación entre seguidores y medios de comunicación.

La situación alcanzó un nivel de especial sensibilidad cuando incluso un medio dedicado al streaming afirmó que Jorge Messi había fallecido, una información que fue difundida sin la correspondiente verificación pese a la gravedad de la noticia. Frente al impacto que generó esa versión, el entorno familiar del capitán de la Selección argentina decidió emitir un comunicado oficial para llevar tranquilidad y fijar una posición respecto de las especulaciones que circularon.

El comunicado de la familia Messi

En el mensaje difundido, la familia confirmó que Jorge Messi atraviesa actualmente una situación de salud, aunque aclaró que su evolución es positiva.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", expresa el inicio del comunicado.

De esta manera, los familiares del astro rosarino buscaron despejar las versiones que habían comenzado a expandirse en distintos espacios digitales y que habían generado incertidumbre en torno al estado del padre de Lionel Messi.

Malestar por la difusión de versiones falsas

Además de brindar precisiones sobre la condición de salud de Jorge Messi, el comunicado manifestó un profundo rechazo hacia el tratamiento que algunos sectores dieron al tema.

"Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar", señalaron.

La declaración hizo referencia también a la difusión de información que llegó a confirmar el supuesto fallecimiento de Jorge Messi, una situación que incrementó el enojo de la familia ante lo que consideraron un manejo irresponsable de una cuestión íntima y delicada.

Información reservada al círculo familiar

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la necesidad de evitar la circulación de datos no confirmados sobre la salud de Jorge Messi.

En ese sentido, la familia aclaró que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

Con esta definición, el entorno de Lionel Messi buscó establecer una referencia clara sobre cuáles son las únicas fuentes autorizadas para informar acerca de la evolución médica de Jorge Messi.

Un llamado a la responsabilidad y al respeto

La familia también aprovechó la oportunidad para realizar un pedido dirigido tanto a los medios de comunicación como a los usuarios de redes sociales.

"Responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", expresaron.

El mensaje puso el foco en las consecuencias que pueden generar las versiones infundadas cuando se trata de cuestiones vinculadas a la salud, especialmente en un contexto de alta exposición pública como el que rodea a la familia Messi.

Agradecimiento y pedido de privacidad

En el tramo final del comunicado, los familiares agradecieron las numerosas muestras de apoyo recibidas durante las últimas horas. "Agradecemos las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso", manifestaron.

Asimismo, remarcaron que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por la familia y a través de los canales correspondientes, con el objetivo de evitar nuevas especulaciones o interpretaciones erróneas.

El antecedente que generó preocupación

La inquietud sobre la salud de Jorge Messi había comenzado a tomar fuerza durante el encuentro que disputó la Selección argentina frente a Argelia.

En aquel partido, Lionel Messi se emocionó hasta las lágrimas luego de convertir el primero de sus tres goles. La escena llamó la atención y despertó múltiples interpretaciones. Posteriormente, el propio futbolista reconoció que había atravesado días difíciles, una declaración que alimentó las versiones relacionadas con la situación personal que atravesaba su entorno familiar.

Con el comunicado difundido en las últimas horas, la familia buscó poner fin a las especulaciones y confirmar que Jorge Messi se encuentra bajo atención médica, recuperándose y con una evolución favorable, al tiempo que reclamó respeto por la privacidad y por una situación que definió como estrictamente familiar.