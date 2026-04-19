Boca vs. River: ¿Cómo está el historial del Superclásico?

El Superclásico del fútbol argentino volverá a paralizar al país este domingo, cuando Boca Juniors y River Plate se enfrenten nuevamente en el Estadio Monumental. En un contexto en el que ambos equipos transitan compromisos internacionales y se encuentran posicionados en los primeros puestos del Torneo Clausura, el partido no solo tendrá impacto en la tabla, sino que también alimentará una de las estadísticas más observadas del fútbol nacional: el historial entre ambos.

En la previa de este nuevo cruce, el dato central es claro: Boca mantiene una ventaja de cinco partidos sobre River en el historial general, una diferencia que, si bien es ajustada, marca una tendencia en el extenso recorrido de enfrentamientos entre ambos clubes.

El historial general: números que marcan la diferencia

A lo largo de la historia, Boca y River se enfrentaron en 265 oportunidades, contemplando partidos de la era amateur, profesional y distintas competiciones de copa. Dentro de ese total, el Xeneize logró imponerse en más ocasiones que su clásico rival. Los números generales del Superclásico son los siguientes:

Boca ganó 93 partidos

River ganó 88 partidos

Empataron 84 encuentros

Existe además una aclaración relevante dentro del registro histórico: un empate 0-0 correspondiente al año 1919 no se contabiliza dentro del historial oficial debido a que el torneo fue anulado, por lo que no forma parte del recuento definitivo.

Estos datos consolidan un panorama en el que Boca sostiene una leve pero significativa superioridad, en una rivalidad caracterizada por su paridad a lo largo del tiempo.

El peso de la liga local en el mano a mano

Si se desglosa el historial en función de las competencias, el predominio de Boca también se refleja en los torneos locales. En este ámbito, que incluye tanto el amateurismo como el profesionalismo, se disputaron 217 encuentros.

El detalle en competencias de liga es el siguiente:

Boca ganó 78 partidos

River ganó 73 partidos

Empataron 66 veces

La diferencia de cinco victorias vuelve a aparecer en este segmento, reafirmando la tendencia general. Además, este dato cobra especial relevancia considerando que el próximo enfrentamiento también corresponde a un torneo local, lo que refuerza el peso simbólico de este apartado en la previa.

Paridad en el plano internacional

En contraste con lo que ocurre en la liga, el historial entre Boca y River en competencias internacionales presenta un escenario mucho más equilibrado. En total, disputaron 32 encuentros en este ámbito, de los cuales 28 corresponden a la Copa Libertadores.

El desglose internacional es el siguiente:

Boca ganó 11 partidos

River ganó 10 partidos

Empataron 11 encuentros

La igualdad en los empates y la mínima diferencia en victorias reflejan una paridad casi absoluta, que distingue este segmento del resto del historial.

Las copas locales y un balance distinto

En las copas nacionales, el panorama muestra una leve inclinación a favor de River. En este tipo de competencias se disputaron 16 partidos. Los números en copas locales son:

Boca ganó 3 partidos

River ganó 5 partidos

Empataron 8 veces

En este caso, la diferencia favorece al Millonario, lo que introduce un matiz dentro del análisis global del historial.

El antecedente más reciente

El último enfrentamiento entre ambos equipos permanece cercano en el tiempo y en la memoria reciente. Se disputó el 9 de noviembre de 2025 en La Bombonera, donde Boca se impuso con claridad por 2-0.

En ese encuentro, el equipo dirigido por Claudio Úbeda superó ampliamente al conjunto de Marcelo Gallardo. Los goles fueron convertidos por Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, en una actuación que consolidó la superioridad del Xeneize en ese cruce.

Los últimos enfrentamientos

El repaso de los últimos Superclásicos evidencia una dinámica cambiante, con resultados alternados entre ambos equipos en distintas competencias y escenarios.

Los marcadores recientes fueron los siguientes:

3/10/2021 - Liga Profesional 2021 - Monumental: River 2-1 Boca

20/03/2021 - Copa Liga Profesional 2022 - Monumental: River 0-1 Boca

11/09/2022 - Liga Profesional - La Bombonera: Boca 1-0 River

7/5/2023 - Liga Profesional - Monumental: River 1-0 Boca

1/10/2023 - Copa Liga Profesional - La Bombonera: Boca 0-2 River

25/2/2024 - Copa Liga Profesional - Monumental: River 1-1 Boca

21/04/2024 - Copa Liga Profesional - Estadio Mario Alberto Kempes: River 2-3 Boca

21/09/2024 - Liga Profesional - La Bombonera: Boca 0-1 River

27/04/2025 - Apertura - Monumental: River 2-1 Boca

09/11/2025 - Clausura - La Bombonera: Boca 2-0 River

Este recorrido reciente confirma que, más allá de la ventaja global de Boca, el desarrollo de los partidos mantiene una alta competitividad y alternancia en los resultados.