Hay Scaloni hasta el 2030: el DT renovó contrato y seguirá en la Selección argentina

Lionel Scaloni renovó su contrato como director técnico de la Selección argentina y continuará al frente del conjunto nacional hasta el Mundial 2030. La confirmación se realizó durante una conferencia de prensa en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, donde el entrenador estuvo acompañado por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

El encuentro con los medios se desarrolló en la antesala del último entrenamiento del seleccionado antes del amistoso frente a Uruguay, aunque la atención estuvo concentrada principalmente en el futuro del cuerpo técnico y la continuidad del entrenador que conduce al equipo nacional.

La noticia fue anunciada por Tapia, quien destacó la importancia del acuerdo para la AFA y para el proyecto deportivo de la Selección argentina. "Es un día muy especial, muy importante para la vida de la Asociación del Fútbol Argentino, de la Selección argentina; vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, por el periodo del 2027 al 2030", expresó al comenzar la conferencia.

El titular de la AFA también hizo referencia a la dimensión histórica que tendrá esta continuidad. "Son ocho años, más cuatro más que se va a convertir en el técnico que más mundiales va a dirigir. El Gringo va a tener la responsabilidad de dirigir tres. Lo que representa para todo el proyecto de la Selección argentina", agregó.

De esta manera, quedó formalizado el acuerdo para que Scaloni permanezca al frente del seleccionado durante el ciclo que se extenderá hasta 2030, en una decisión que garantiza la continuidad del proyecto deportivo.

La emoción de Scaloni: "Estoy feliz, esto me llena de verdad"

Uno de los momentos más emotivos de la conferencia llegó cuando el entrenador tomó la palabra para referirse a la renovación. Visiblemente conmovido y hasta las lágrimas, Scaloni agradeció a las autoridades de la AFA y expresó su satisfacción por haber alcanzado un acuerdo para continuar.

"Agradecer primero al presidente y a toda la gente de la AFA por el esfuerzo para que esto se pueda llevar a cabo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena, de verdad", manifestó. El director técnico remarcó que la continuidad era el objetivo que compartían desde el comienzo, aunque reconoció que la decisión requirió un período de reflexión y conversaciones con su entorno más cercano.

"Es lo que queríamos todos desde un primer momento. Estamos igual que el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas de siempre; de lo contrario, es imposible estar acá", sostuvo.

Scaloni también explicó que, antes de confirmar su permanencia, evaluó la situación junto con los integrantes de su cuerpo técnico y las personas de su entorno.

"Después de pensarlo bien y charlarlo con el cuerpo técnico, con mi gente, decidimos que lo mejor era continuar. Hemos llegado a un acuerdo rápidamente y eso es lo importante", señaló.

Sus palabras reflejaron la importancia personal y profesional que representa seguir al frente de la Selección argentina, especialmente después de las dudas que habían surgido sobre su futuro tras la final del Mundial 2026.

Una nueva etapa

Más allá de la renovación contractual, Scaloni adelantó que el próximo período estará marcado por una etapa de transición y renovación, en la que tendrán mayor protagonismo los futbolistas jóvenes que vienen desarrollándose y buscando un lugar en el seleccionado mayor.

El entrenador explicó que el cuerpo técnico comenzará a darles oportunidades a esos jugadores, aunque pidió comprensión y paciencia ante las expectativas que puedan generarse alrededor de sus primeras actuaciones.

"A partir de ahora comienza un momento importante en nuestro proceso donde daremos lugar a chicos que vienen empujando de atrás. Esperamos la paciencia de todo el mundo", expresó. En ese sentido, reconoció el potencial de los jóvenes, pero advirtió que todavía necesitan tiempo para alcanzar el nivel de referentes que marcaron una etapa importante en el seleccionado.

"Son chicos que tienen un potencial enorme, pero todavía no están para darnos las cosas de los Messi o Di María, los Otamendi. Necesitamos que todos entiendan que a partir de ahora estos chicos necesitan la comprensión de todos", explicó.

La referencia a Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi permitió dimensionar el desafío que tendrá el cuerpo técnico durante esta nueva etapa: incorporar progresivamente a las nuevas generaciones sin desconocer el recorrido y la importancia de los futbolistas que construyeron el ciclo anterior.

La renovación, por lo tanto, no estará limitada a la continuidad del entrenador, sino que también abrirá un período de modificaciones en la composición del plantel y de oportunidades para los jugadores que vienen creciendo desde atrás.

Walter Samuel dejará el cuerpo técnico

Otro de los anuncios relevantes realizados por Scaloni estuvo relacionado con la salida de Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico que acompañó al entrenador durante el proceso de la Selección argentina.

El director técnico confirmó que Samuel ya le había anticipado su decisión de comenzar una nueva etapa profesional por su cuenta.

"Walter, como ya nos lo había adelantado, va a comenzar su carrera solo", reveló. La noticia estuvo acompañada por palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia quien fue una pieza importante del equipo de trabajo. Scaloni destacó tanto su aporte profesional como el vínculo personal que los une. "Agradecimiento socio para mi amigo; le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico y es justo que pueda empezar este camino", expresó con un tono nostálgico.

También confirmó que Samuel permanecerá junto al seleccionado durante los próximos dos partidos, en los que el cuerpo técnico buscará desarrollar su trabajo de la mejor manera para reconocer y agradecer su aporte.

"Estará estos dos partidos. Esperamos hacerlo lo mejor posible para agradecerle lo que nos dio", agregó. De esta manera, la continuidad de Scaloni hasta 2030 tendrá una modificación importante en su estructura de trabajo, debido a la partida de uno de sus colaboradores más cercanos.

No habrá incorporaciones inmediatas al cuerpo técnico

Consultado sobre la posibilidad de sumar a otro integrante para cubrir la salida de Samuel, el entrenador descartó, al menos inicialmente, realizar modificaciones en la composición del equipo de trabajo.

"En principio, no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y es lo que vamos a intentar", afirmó.

Scaloni explicó que cuentan con recursos humanos dentro de las selecciones juveniles que podrían colaborar en el futuro, por lo que no considera necesario incorporar inmediatamente a otra persona.

"Tenemos gente en juveniles que nos puede dar una mano a futuro", añadió.

La decisión apunta a mantener la estructura actual del cuerpo técnico, pese a la salida confirmada de Samuel, y evaluar las necesidades que puedan surgir durante el desarrollo del nuevo ciclo.