Estudiantes goleó a Gimnasia de Mendoza en una ráfaga y se ilusiona con los playoffs

Estudiantes de La Plata goleó este lunes por la noche como local, recién sobre el final, por 3 a 0 a Gimnasia de Mendoza y logró tres puntos vitales para aspirar as ingresar a los Playoffs, en un partido por la undécima fecha del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El elenco "Pincha" recién cuando faltaban siete minutos para el epílogo pudo abrir el marcador, con gol de Edwin Cetré de penal, y ya en tiempo de descuento Fabricio Pérez marcó un doblete.

Con este triunfo, Estudiantes trepó al noveno lugar de la Zona A, con 13 puntos, y quedó a 4 de Independiente, que por ahora sería el último clasificado a la ronda final.

Por su parte, Gimnasia de Mendoza, que hasta hace unas fechas era líder, ahora está séptimo con las mismas unidades que el "Rojo".

Asimismo, en la platea "Pincha" estuvo el defensor de Racing Marcos Rojo, quien tiene todo listo para sumarse al conjunto de la capital bonaerense.

En la próxima jornada, el elenco platense visitará el sábado 10 de octubre a las 19:15 a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras que los mendocinos recibirán el lunes 12 a las 18:30 a Newell´s.

Durante el primer tiempo, Estudiantes tuvo muchas dificultades para poder atacar, al tiempo que mostró demasiadas falencias en defensa que le pudieron costar caro.

Gimnasia de Mendoza trató de ir en ofensiva usando los laterales para desplegarse aprovechando las dudas que tenía la última línea "Pincha".

A los 28 minutos, el arquero local Fernando Muslera tapó un disparo de Agustín Módica en la situación más peligrosa de la etapa inicial.

A los 22 minutos, entraron Guido Carrillo y Fabricio Pérez por Adolfo Gaich y Miguel Monsalve, respectivamente, y logró mayor profundidad en ofensiva.

El elenco platense se perdió algunas situaciones de riesgo, hasta que a los 38 minutos llegó el penal, cuando le cometieron infracción a Carrillo, que Cetré cambió por gol con un disparo bajo contra la derecha de César Rigamonti, que fue al mismo lugar pero no llegó a rozar.

Cuando se terminaba el partido, Pérez metió un contragolpe letal y anotó el 2 a 0, aunque eso no fue todo, porque minutos después, de cabeza, metió el 3 a0 definitivo para Estudiantes.