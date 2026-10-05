Rosario Central reaccionó a tiempo y logró un empate a su visita a Banfield

Rosario Central rescató un punto de su visita a Banfield en el estadio Florencio Sola: empataron 1-1 en el partido que marcó el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura.

En la salida a la cancha, el equipo local le realizó el pasillo de honor a los futbolistas del Canalla, que venían de coronarse campeones de la Supercopa Internacional frente a Estudiantes.

El Taladro jugó un buen encuentro y abrió el marcador en el final de la primera mitad con un golazo de Tomás Adoryán desde media distancia.

En los segundos 45 minutos, los de Pedro Troglio hicieron méritos para ampliarla ventaja, pero el poste le negó el festejo a Adrián Balboa.

La mano pintaba torcida para los de Jorge Almirón hasta que a falta de diez minutos, el pibe Giovanni Cantizano la clavó contra un palo desde la medialuna del área y decretó el 1-1 en el sur del conurbano bonaerense.