Vélez se durmió sobre el final, empató con Platense y se aleja de la lucha en la anual

Vélez Sarsfield tenía el encuentro ganado y sumaba tres puntos importantes, pero se durmió en el final y Platense se lo empató este lunes 2 a 2 en Liniers, por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2026.

Ronaldo Martínez, aplicando la "Ley del Ex" marcó el doblete para el "Fortín", mientras que Bautista Merlini y Franco Zapiola anotaron para el "Calamar".

Platense desperdició una buena chance en la etapa inicial, pero Agustín Lagos ejecutó desviado un penal sancionado a instancias del VAR.

Martínez, tras recibir un pase de Juan Cruz Policella justo cuando salía el arquero visitante, envió el balón a la red para abrir el marcador.

La ventaja le duro poco al "Fortín" porque dos minutos más tarde Platense reaccionó con una pelota en profundidad por la derecha para Guido Mainero que tiro el centro que conecto Barrios, pero termino asistiendo a Merlini que en dos tiempo en el área estampo el empate parcial.

Para culminar una primera parte con todos los condimentos, el árbitro Sebastián Zunino cobró falta de Lisandro Magallán a Nicolás Retamar, a instancias del VAR, pero Lagos lo tiró afuera.

En el complemento, Martínez volvió marcarle a su ex equipo y puso a vélez arriba 2-1 para seguir con la racha goleadora, tras un gran pase de Simón Escobar.

Cuando todo estaba prácticamente terminado y parecía que el local se llevaba los tres puntos, a los 44 minutos del segundo tiempo Zapiola sacó un zurdazo esquinado, que, con complicidad del arquero Tomás Marchiori terminó metiéndose para el 2-2 final.