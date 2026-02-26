Estudiantes de Río Cuarto derrotó a Huracán y consiguió su primera victoria en el Apertura

Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Huracán por 2 a 0 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Ciudad de Río Cuarto, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Los goleadores del conjunto cordobés fueron convertidos por el delantero Mateo Bajamich, a los 32 minutos del primer tiempo, y el extremo Gabriel Alanís, en el cuarto minuto de descuento de la segunda mitad.

La visita se quedó con un hombre menos a los 29 minutos, por la doble amarilla sufrida por el defensor Leandro Lescano.

Con el triunfo, aunque permanece último en la tabla de promedios, Estudiantes salió de la última posición de la tabla anual y de la zona B al alcanzar los cuatro puntos, mientras que el equipo que dirige Diego Martínez es séptimo en su grupo, con nueve puntos.

El primer gol del partido llegó a los 31 minutos, con un centro al borde del área que el defensor Gonzalo Maffini cabeceó hacia adelante para dejar libre a Bajamich, por el primer palo, que superó el achique del arquero Hernán Galíndez para el 1-0.

Estudiantes sentenció el triunfo en el cuarto y último minuto de descuento, con un contraataque que dejó mano a mano a Alanís, que encaró al guardameta rival, lo gambeteó hacia su pierna derecha y definió, aunque sin ángulo, marcando un 2-0 final que ilusiona a la hinchada del "Rey del Imperio" con la permanencia.