Unión superó a Sarmiento y rompió su mala racha en condición de visitante

Unión consiguió su primera victoria como visitante en el Torneo Apertura 2026 tras imponerse por 3-1 ante Sarmiento en Junín, en un encuentro que resolvió prácticamente desde el inicio gracias a una ráfaga ofensiva que marcó el desarrollo del partido.

El equipo dirigido por Facundo Sava golpeó temprano y con contundencia. A los pocos minutos de juego, Julián Palacios abrió el marcador y, apenas tres minutos después, Brahian Cuello amplió la ventaja para Unión de Santa Fe, que antes del cuarto de hora ya dominaba 2-0 y manejaba los tiempos del encuentro con claridad.

El conjunto santafesino sostuvo la diferencia durante el resto del primer tiempo y terminó de encaminar la victoria apenas iniciado el complemento, cuando Cristian Tarragona apareció para convertir el tercer tanto y sellar el mejor pasaje futbolístico de la noche.

El local reaccionó con el descuento de Junior Marabel, que devolvió algo de expectativa al cierre, aunque el impulso no alcanzó para cambiar la historia.

Unión controló el tramo final sin sobresaltos y confirmó un triunfo clave fuera de casa, mientras Sarmiento acumuló su tercera derrota consecutiva y perdió solidez tras un inicio de torneo apoyado exclusivamente en su fortaleza como local.