Racing rescató un empate ante Independiente Rivadavia en el Cilindro

Racing empató por 1 a 1 con Independiente Rivadavia de Mendoza como local y se metió en el último lugar para clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.

El elenco de Alfredo Berti ganaba con el tanto de Matías Fernández a los ocho minutos del segundo tiempo pero Tomás Conechny igualó de cabeza a los 33 del complemento en e Cilindro de Avellaneda.

Racing trabajó bien con la pelota, con presencia en el campo de la visita, pero el elenco mendocino se mantuvo firme en el fondo e intentó salir de contraataque con el colombiano Sebastián Villa, aunque sin generar peligro real al arquero Facundo Cambeses.

La "Lepra" pasó a tener a Racing en su campo, resguardado, ante el asedio de Villa por la banda y con presión alta, más allá de la mitad de la cancha, para estar cerca de Cambeses.

El momento de inflexión llegó cuando, tras dos planchazos por llegada tarde del mediocampista Matko Miljevic, el árbitro Darío Herrera no dudó y le mostró la tarjeta roja por doble amonestación y dejó al equipo con uno menos.

Tras un mal corner a favor de Racing, el equipo mendocino salió muy bien y rápido de contra con Sebastián Villa, y Gonzalo Ríos, quien pisó el área, habilitó a Matías Fernández para la definición cruzada a los ocho minutos del segundo tiempo.

La "Academia" aguantó bien en el inicio del segundo tiempo con un futbolista menos pero la visita trabajo mucho en campo del dueño de casa y estuvo cerca del arco, aunque lo fue empujando cada vez más a su sector.

A los 33 minutos del complemento, el lateral Gabriel Rojas tiro un centro magnífico desde un tiro de esquina y el volante Conechny conectó en lo alto con la cabeza para empatar el partido.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura.

Fecha 7.

Racing 1-1 Independiente Rivadavia.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Germán Monson Brizuela.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marcos Di Cesare, Franco Pardo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Fernández. DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Sheyko Studer, Iván Villalba; José Florentín; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, Matías Fernández, Juan Manuel Elordi; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Goles en el segundo tiempo: 8m Matías Fernández (IR); 33m Tomás Conechny (R).

Expulsados en el primer tiempo: 31m Matko Miljevic (R).

Cambios en el primer tiempo: 40m Tomás Conechny por A. Martínez (R).

Cambios en el segundo tiempo: 19m Baltasar Rodríguez por Zuculini (R); Matías Zaracho por Solari (R); 23m Rodrigo Atencio por Ríos (IR); Diego Crego por M. Fernández (IR); 32m Duvan Vergara por A. Fernández (R); 36m Luciano Gómez por Osella (IR); Bautista Dadín por Villalba (IR); 43m Victorio Ramis por Sartori (IR).