Estudiantes se trajo un buen punto de Medellín en su debut de Libertadores

Estudiantes de La Plata no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 1-1 con Independiente Medellín de Colombia, en condición de visitante, en el marco de la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América.

En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, el ´Pincha´ abrió la cuenta con el gol de Tiago Palacios a los 3 minutos de juego. En el complemento, a los 18 minutos, Francisco Chaverra empató para los locales.

Con este resultado, el equipo del uruguayo Alexander Medina inicia con un empate esta travesía en la Copa Libertadores de América donde recibirá a Cusco de Perú, el próximo martes desde las 19 en el estadio Jorge Luis Hirschi.

En lo que al Torneo Apertura respecta, Estudiantes de La Plata recibirá el próximo sábado desde las 17.15 a Unión de Santa Fe.

Por su parte, el equipo de Alejandro Restrepo consiguió un punto importante teniendo en cuenta el rival y como se desarrolló el partido. En la próxima fecha del certamen, viajará a Rio de Janeiro para visitar al Flamengo de Brasil, el jueves desde las 21.30 en el estadio Maracaná.

En lo que a la Liga Dimayor de Colombia respecta, Independiente Medellín se medirá nada más y nada menos que ante uno de sus más acérrimos rivales, el Atlético Nacional, el sábado desde las 22.20 en el estadio Atanasio Girardot.

A los 3 minutos de iniciado el partido, el delantero Tiago Palacios recortó de izquierda a derecha, llegó al vértice del área y sacó un remate mordido que rebotó en el defensor Frank Fabra y la pelota se desvió, confundiendo al arquero Eder Chaux que vió como la pelota infló la red y el formado en River marcó el 1-0 para el ´Pincha´.

Ya en el complemento, a los 18 minutos y tras un gran tiro de esquina desde la derecha de Daniel Cataño, la pelota cayó en el segundo palo donde Chaverra abrió el pie y le dio cruzado, poniendo el 1-1 para los colombianos.

Esta es la síntesis de Independiente Medellín de Colombia vs Estudiantes de La Plata por la Copa Libertadores:

. Copa Libertadores de América - Grupo A - Primera fecha

. Independiente Medellín (Colombia) - Estudiantes de La Plata

. Estadio: Atanasio Girardot, Medellín.

. Árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

. VAR: Ángel Arteaga (Venezuela)

Independiente Medellín (Colombia): Eder Chaux; Frank Fabra, José Ortiz, Daniel Londoño, Leyser Chaverra; John Montaño, Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Esneyder Mena; Francisco Fydriszewski y Francisco Chaverra. DT: Alejandro Restrepo.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pirez, Eric Meza; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Tiago Palacios, Edwin Cetré; Facundo Farías y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Gol en el primer tiempo: 3m. Tiago Palacios (E)

Gol en el segundo tiempo: 18m. Francisco Chaverra (I)

Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Daniel Cataño por Esneyder Mena (I); 17m. Alexis Castro por Facundo Farías (E), Adolfo Gaich por Guido Carrillo (E) y Joaquín Tobio Burgos por Edwin Cetré (E); 23m. Yony González por Jhon Montaño (I); 42m. Enzo Larrosa por Francisco Fydriszewski (I); 45m. Gabriel Neves por Mikel Amondarain (E) y Braian Aguirre por Tiago Palacios (E).