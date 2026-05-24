Etcheverry fue eliminado de Roland Garros y Tirante y Trungelliti pasaron a segunda ronda

La jornada inaugural de Roland Garros 2026 dejó una fuerte decepción para el tenis argentino con la temprana eliminación de Tomás Etcheverry, que llegaba al segundo Grand Slam de la temporada como uno de los jugadores nacionales con mayores expectativas sobre el polvo de ladrillo parisino.

El platense, ubicado como el 23º cabeza de serie del torneo, quedó eliminado en la primera ronda luego de caer en sets corridos frente al portugués Nuno Borges, en un encuentro donde nunca logró encontrar regularidad ni imponer las características que habitualmente distinguen su juego.

El argentino mostró dificultades desde el comienzo del partido y se vio condicionado por una gran cantidad de errores no forzados que fueron aprovechados por Borges para manejar el desarrollo del encuentro y quedarse con una victoria contundente.

El portugués cerró el partido con parciales de:

6-4

6-2

6-2

La derrota se produjo en una de las canchas secundarias del complejo parisino y representó un duro golpe para Etcheverry, que llegaba a Roland Garros con el objetivo de consolidarse nuevamente en uno de los torneos donde había conseguido destacadas actuaciones en temporadas anteriores.

Un impacto fuerte para el ranking del argentino

La eliminación prematura adquiere una dimensión aún mayor por el contexto deportivo que rodeaba al tenista argentino en esta edición del torneo.

Etcheverry defendía una importante cantidad de puntos en el ranking mundial debido a sus muy buenas campañas en las últimas ediciones disputadas en el Bois de Boulogne, escenario históricamente favorable para su juego por las condiciones del polvo de ladrillo.

Sin embargo, el argentino nunca consiguió desplegar la habitual potencia de sus golpes desde el fondo de la cancha ni controlar los momentos críticos del partido.

Borges, por su parte, aprovechó cada tramo de desconcierto de Etcheverry y mantuvo la solidez suficiente para destrabar los pasajes más parejos del encuentro y construir una victoria que terminó siendo amplia tanto en el desarrollo como en el marcador. La derrota significó la primera gran frustración para la delegación argentina en el inicio del certamen parisino.

Tirante resistió un partido de más de tres horas

Mientras Etcheverry quedaba eliminado, Thiago Tirante consiguió avanzar a la segunda ronda luego de superar un exigente compromiso ante el español Pablo Llamas Ruíz. El encuentro se extendió durante más de tres horas y estuvo marcado por una alta intensidad y varios cambios emocionales.

El argentino logró imponerse finalmente por:

6-3

7-6

6-7

6-0

Llamas Ruíz, proveniente de la clasificación, presentó una fuerte resistencia durante buena parte del partido y llevó el duelo a momentos de gran equilibrio, especialmente en los sets centrales.

Sin embargo, Tirante consiguió sostener el ritmo físico y mental para terminar dominando completamente el cuarto parcial, donde cerró el partido con un contundente 6-0 que le permitió asegurar su lugar en la siguiente instancia del torneo. La victoria representó un paso importante para el argentino en uno de los torneos más relevantes de la temporada sobre polvo de ladrillo.

Trungelliti volvió al triunfo en el cuadro principal

Otro de los argentinos que logró avanzar fue Marco Trungelliti, que tuvo una actuación sólida y convincente frente al francés Kyrian Jacquet. El santiagueño se impuso con claridad por:

6-4

6-2

6-2

A lo largo del partido, Trungelliti mostró dominio sobre el desarrollo del juego y consiguió controlar el encuentro prácticamente desde el inicio.

La victoria tuvo además un valor especial para el argentino, que llegaba a Roland Garros atravesando una racha adversa en cuadros principales.

Aunque este año consiguió ingresar por primera vez al top 100 del ranking mundial a los 36 años, acumulaba varias semanas sin triunfos en torneos de este nivel.

Incluso, venía de sufrir una derrota muy particular frente a su compatriota Mariano Navone, en un encuentro que tenía ampliamente controlado y que terminó perdiendo de manera inesperada.

En esta ocasión, Trungelliti logró recuperar confianza y mostró una actuación firme que le permitió avanzar sin sobresaltos.