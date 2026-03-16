Éxito del turismo deportivo: Catamarca alcanzó el 60% de ocupación

El deporte como motor de la economía local

La ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca ha vivido un fin de semana de intensa actividad que trasciende lo estrictamente competitivo. Entre los días 13, 14 y 15 de marzo, la capital provincial se convirtió en el epicentro del deporte juvenil argentino, logrando cifras de ocupación y consumo que posicionan a la jurisdicción como un destino de referencia para el turismo de eventos.

A pesar de no tratarse de un fin de semana largo, la estrategia de planificación estacional ha dado frutos tangibles. Según datos de la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, la ciudad registró un total de 2.359 visitantes. Este flujo de personas inyectó un impacto económico estimado en $533 millones de pesos, dinamizando de manera directa sectores clave como la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local.

Pádel y ciclismo: convocatoria federal

Uno de los pilares de este fenómeno fue la realización de la "Liga Argentina de Menores de Pádel 2026". Este torneo nacional reunió a 240 parejas, sumando un total de 480 jugadores en las categorías Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18. La procedencia de los atletas subraya el alcance federal, con representantes de provincias como Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Salta, Jujuy, Tucumán, Neuquén y Santa Fe, entre otras. El despliegue se distribuyó en sedes como los clubes Las Rejas, Adami Pádel, Il Pádel y X3 Pádel.

En simultáneo, se disputó el Campeonato Argentino de Ruta para Menores y Juveniles, que convocó a 222 ciclistas inscriptos provenientes de asociaciones de todo el país, incluyendo delegaciones de Entre Ríos, Chaco, Formosa, San Juan, San Luis y Chubut. En total, participaron 702 deportistas, sin contar entrenadores, equipos técnicos y acompañantes.

Visión estratégica y articulación público-privada

La ministra de Cultura, Turismo y Deporte, Daiana Roldán, enfatizó que estos resultados son parte del calendario de eventos del primer semestre. "Tuvimos un importante movimiento turístico, lo que demuestra que el turismo de eventos y principalmente los eventos deportivos nos van a permitir posicionar a Catamarca como destino durante todo el año", señaló.

Un aspecto crucial es el rol de los actores privados. La participación activa y la inversión del sector privado han sido fundamentales para el éxito de la organización, contribuyendo al fortalecimiento del turismo y al crecimiento del destino como plaza para grandes encuentros nacionales fuera de los períodos tradicionales de mayor demanda.