La Selección argentina ya tiene rivales y fechas para iniciar la era post Messi

La Selección argentina ya tiene definido su próximo calendario de amistosos, en lo que será el comienzo de una nueva etapa después del Mundial y del anunciado retiro de Lionel Messi. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los compromisos que el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputará durante la próxima fecha FIFA, prevista entre finales de septiembre y principios de octubre.

Serán tres partidos consecutivos y todos se jugarán en territorio argentino. El cronograma comenzará en Córdoba y continuará en Buenos Aires, con dos encuentros en el estadio Monumental.

El primer desafío será frente a Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Posteriormente, la Albiceleste recibirá a Burkina Faso, el 3 de octubre, y cerrará esta serie de amistosos ante Benín, el 6 de octubre. Ambos encuentros se desarrollarán en el Monumental de Buenos Aires.

La planificación también supone un cambio respecto de la posibilidad de realizar una gira internacional. La prevista gira por China quedó descartada tras el adiós de Messi, quien constituía el principal atractivo para el público asiático.

Bolivia, un rival conocido y con amplio historial

Entre los tres adversarios confirmados, Bolivia es el seleccionado con el que Argentina tiene el historial más extenso. La Albiceleste ocupa actualmente el segundo puesto del ranking FIFA, mientras que Bolivia aparece en el 77° lugar. Ambos equipos se enfrentaron en 42 ocasiones oficiales, con un balance ampliamente favorable para el conjunto argentino.

El historial registra:

30 triunfos de Argentina.

5 empates.

7 derrotas.

Todas las derrotas argentinas fueron como visitante.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados también quedó marcado por la actuación de Messi, quien convirtió tres goles en aquel cruce. El encuentro del 30 de septiembre en el Mario Alberto Kempes será, por lo tanto, el primero de los tres compromisos con los que Argentina comenzará esta nueva etapa de amistosos.

Burkina Faso y Benín, dos rivales sin antecedentes en la Mayor

Los otros dos adversarios presentan una particularidad diferente: la Selección argentina Mayor nunca enfrentó a Burkina Faso ni a Benín. Burkina Faso ocupa el 62° puesto del ranking FIFA y no registra enfrentamientos ante Argentina en la máxima categoría. El único antecedente señalado corresponde al Mundial Sub-17 de 2001, cuando Argentina cayó 2-0 en el partido por el tercer puesto.

El caso de Benín es similar en cuanto a la ausencia de antecedentes en la Selección principal. El seleccionado africano ocupa el 93° lugar del ranking FIFA y tampoco se enfrentó con Argentina en la Mayor.

El antecedente más reciente entre ambos países se produjo en el fútbol femenino Sub-20, donde Argentina consiguió una contundente victoria por 8-0.

De esta manera, la próxima fecha FIFA ofrecerá a la Selección dos cruces inéditos en la categoría Mayor y una nueva oportunidad de enfrentar a un adversario conocido como Bolivia.

La gran incógnita: ¿Messi volverá a ponerse la número 10?

Mientras Lionel Scaloni trabaja en la definición de la lista de convocados, todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi. El capitán ya anunció el final de su ciclo, pero todavía permanece abierta la posibilidad de que vuelva a vestir la camiseta número 10 para despedirse dentro de una cancha y ante el público argentino.

Por ahora, no existe confirmación sobre su presencia en estos amistosos. La decisión dependerá exclusivamente de la voluntad del propio Messi. La posibilidad de una despedida ante su gente mantiene, de todos modos, la expectativa de los hinchas, que aguardan conocer si el capitán tendrá una última presentación con la camiseta de la Selección en el país.

La situación de Messi se convierte así en uno de los principales interrogantes de una convocatoria que marcará el comienzo de la denominada era post Lionel Messi.

Una Selección condicionada por las sanciones

Los próximos amistosos también estarán atravesados por las sanciones que pesan sobre distintos integrantes del plantel argentino. La Selección deberá disputar estos encuentros con restricciones de público, debido a una sanción impuesta por la FIFA después de los incidentes registrados en el Mundial.

El primer partido, ante Bolivia en Córdoba, tendrá un 50% de aforo, mientras que la situación del segundo encuentro, frente a Burkina Faso, está en suspenso.

A las restricciones para los espectadores se suma la situación de cuatro jugadores suspendidos que no podrán formar parte de estos compromisos en las condiciones habituales de la convocatoria. Los futbolistas y sus respectivas sanciones son:

Leandro Paredes: 10 fechas de suspensión.

10 fechas de suspensión. Nahuel Molina: 7 fechas.

7 fechas. Roberto Ayala: 3 fechas.

3 fechas. Thiago Almada: 1 fecha.

Estas sanciones forman parte del escenario que deberá administrar Scaloni mientras define el equipo para los tres compromisos de la próxima ventana internacional.

Amistosos Clase A para comenzar a cumplir las suspensiones

La AFA informó además que los encuentros serán considerados amistosos Clase A, una condición que tendrá incidencia directa sobre los jugadores sancionados.

Al tratarse de partidos reconocidos bajo esa categoría, los futbolistas podrán comenzar a cumplir sus fechas de suspensión durante esta ventana. Incluso, algunos de los sancionados podrían completar sus respectivos castigos durante este período. Es el caso de Thiago Almada y Roberto Ayala, quienes, de acuerdo con la información proporcionada, podrían llegar a cumplir la totalidad de sus sanciones en esta serie de partidos.

La característica de los encuentros adquiere así una importancia adicional para la planificación de Scaloni, en una etapa en la que deberá combinar la preparación del equipo con las restricciones derivadas de los castigos pendientes.