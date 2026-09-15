Lionel Messi fue citado a la Selección y tendrá su adiós en el Monumental

La AFA confirmó los partidos que disputará la Selección argentina durante la próxima fecha FIFA, prevista entre finales de septiembre y principios de octubre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni afrontará tres compromisos en territorio argentino y tendrá nuevamente a Lionel Messi entre los jugadores convocados, pese a que el capitán anunció su retiro del conjunto nacional.

La agenda contempla un partido en Córdoba y dos encuentros en el estadio Monumental de Buenos Aires. La serie comenzará el 30 de septiembre, cuando la Albiceleste se enfrente con Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego llegará el turno de Burkina Faso, el 3 de octubre, y finalmente Benín, el 6 de octubre, ambos partidos programados en el Monumental.

La última presentación de esta ventana de amistosos tendrá, además, un significado especial. Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, comunicó mediante un video que le envió una invitación a Messi para que pueda concretar su despedida ante los hinchas argentinos durante el encuentro frente a Benín.

La intención es que el partido del 6 de octubre en el Monumental sea el escenario para ese reconocimiento. También se espera la presencia de todos los integrantes del plantel que salió campeón del mundo en Qatar 2022, en una jornada que estará marcada por la presencia del capitán.

Más tarde, la cuenta oficial de la Selección hizo pública la lista correspondiente a los tres encuentros y destacó especialmente la foto y el nombre de Lionel Messi entre los convocados.

Messi, De Paul y Lo Celso estarán solamente ante Benín

Aunque Messi aparece oficialmente en la convocatoria para los tres compromisos, desde la AFA aclararon que su disponibilidad será limitada. La misma situación alcanzará a Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes estarán disponibles únicamente para el último compromiso de esta fecha FIFA.

De esta manera, los tres futbolistas formarán parte del plantel para el encuentro ante Benín, previsto para el 6 de octubre en el estadio Monumental, que se presenta como el partido elegido para la despedida de Messi ante el público argentino.

La convocatoria mantiene así al capitán dentro de la lista de la Selección pese a su anuncio de retiro del conjunto nacional, mientras que la organización del calendario concentra su participación en el último de los tres amistosos.

Bolivia, un rival con amplio historial

El primer desafío será frente a Bolivia, el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Argentina ocupa actualmente el segundo puesto del ranking FIFA, mientras que Bolivia se encuentra en el puesto 77°. El historial oficial entre ambos seleccionados contempla 42 enfrentamientos, con una marcada ventaja para la Albiceleste.

Los números del historial son:

42 enfrentamientos oficiales.

30 triunfos de Argentina.

5 empates.

7 derrotas.

Todas las derrotas argentinas fueron como visitante.

El último enfrentamiento entre ambos equipos dejó, además, el recuerdo de una actuación destacada de Messi, quien marcó tres goles.

El encuentro en Córdoba será el primero de los tres compromisos de la próxima ventana FIFA y marcará el comienzo de una serie que continuará en Buenos Aires.

Burkina Faso y Benín, rivales sin antecedentes en la Mayor

El segundo rival será Burkina Faso, selección ubicada en el puesto 62° del ranking FIFA. Argentina y Burkina Faso no se enfrentaron anteriormente en la categoría Mayor. El único antecedente mencionado corresponde al Mundial Sub-17 de 2001, cuando Argentina perdió 2-0 ante el seleccionado africano en el partido por el tercer puesto.

El tercer y último adversario será Benín, ubicado en el puesto 93° del ranking FIFA. Tampoco existen antecedentes de enfrentamientos entre ambos países en la Selección principal. El cruce más reciente mencionado corresponde al fútbol femenino Sub-20, donde Argentina consiguió una contundente victoria por 8-0.

El partido ante Benín tendrá, por encima de esos antecedentes, el atractivo adicional de ser el escenario previsto para la despedida de Messi ante el público argentino.

Restricciones de público y jugadores suspendidos

Los tres amistosos deberán disputarse bajo determinadas restricciones de público, como consecuencia de una sanción impuesta por la FIFA tras los incidentes ocurridos en el Mundial. El primer encuentro, frente a Bolivia, tendrá un 50% de aforo, mientras que la situación correspondiente al segundo partido, ante Burkina Faso, permanece en suspenso.

A las restricciones para el público se suma la ausencia de cuatro jugadores suspendidos, quienes no podrán participar de estos encuentros:

Leandro Paredes: 10 fechas de suspensión.

10 fechas de suspensión. Nahuel Molina: 7 fechas.

7 fechas. Roberto Ayala: 3 fechas.

3 fechas. Thiago Almada: 1 fecha.

La situación de los sancionados tendrá, sin embargo, una particularidad relacionada con la categoría de los partidos programados.

Amistosos Clase A y cumplimiento de las sanciones

La AFA informó que los tres encuentros serán considerados amistosos Clase A. Esta condición permitirá que los futbolistas sancionados comiencen a cumplir sus respectivas fechas de suspensión durante esta ventana.

El calendario adquiere así una importancia adicional para quienes arrastran sanciones. En determinados casos, como los de Thiago Almada y Roberto Ayala, incluso podrían llegar a completar sus respectivos castigos durante esta serie de partidos.

La combinación entre el calendario confirmado, las restricciones de público, las suspensiones y la convocatoria de Messi configura una fecha FIFA con distintos aspectos relevantes para el seleccionado argentino.

El cronograma completo

La agenda de la Selección argentina para esta ventana FIFA quedó establecida de la siguiente manera:

30 de septiembre: Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba.

Argentina vs. Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba. 3 de octubre: Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental, Buenos Aires.

Argentina vs. Burkina Faso, en el estadio Monumental, Buenos Aires. 6 de octubre: Argentina vs. Benín, en el estadio Monumental, Buenos Aires.

El último encuentro concentrará buena parte de la expectativa por la presencia de Lionel Messi, quien fue incluido en la convocatoria pese a haber anunciado su retiro de la Selección. La AFA confirmó que estará disponible únicamente para ese compromiso, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

El 6 de octubre, entonces, el Monumental será el escenario previsto para el último de los tres amistosos y para la despedida de Messi ante los hinchas argentinos, con la expectativa adicional de contar con los integrantes del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.