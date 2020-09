Fase 2: Las actividades deportivas que están exceptuadas

El COE provincial anunció en horas de la tarde la vuelta a la Fase 2 en todo la provincia de Catamarca. Fue tras confirmar tres casos más por COVID-19 esta tarde y teniendo en cuenta que hay 200 contactos estrechos con la persona que dio positivo anoche.

Lo que está permitido en actividad física es el runnig, caminata y el ciclismo. Destacando que solo es en la faz recreativa y no competitiva. Lo que lo lleven a cabo deberán contar con los elementos necesarios de cuidado como el barbijo, la actividad no debe ser llevada a cabo por grupos de no más de tres personas en espacios abiertos.

Por su parte, se confirmó que cualquier otra actividad deportiva exceptuando las antes mencionadas están prohibidas. Al igual que no se pueden abrir establecimientos deportivos ni gimnasios y tampoco llevar a cabo eventos.