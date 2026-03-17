  • Dólar
  • BNA $1365 ~ $1415
  • BLUE $1405 ~ $1425
  • TURISTA $1774.5 ~ $1774.5

26 C ° ST 25.99 °

Unión Radio 91.3 en vivo

Independiente cayó ante Instituto y se alejó de la cima de la Zona A

Los goles para Instituto fueron de Alex Luna y Giuliano Cerato, mientras que para Independiente convirtió Matías Abaldo.

17 Marzo de 2026 00.00

Instituto venció a Independiente 2 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles de Instituto fueron anotados por Alex Luna y Giuliano Cerato, mientras que Matías Abaldo marcó para Independiente

El resultado final fue Instituto 2 - 1 Independiente. En cuanto a las estadísticas, Instituto tuvo una posesión del 44% y realizó 11 tiros al arco, mientras que Independiente tuvo un 56% de posesión y 12 tiros al arco. No se registraron tarjetas rojas durante el partido. 

El próximo encuentro de Instituto será contra Boca Juniors el domingo 22 de marzo a las 20:00 hs en el estadio Alberto J. Armando

Por su parte, Independiente se enfrentará a Talleres el sábado 21 de marzo a las 20:00 hs en el estadio Libertadores de América. Tras este partido, Instituto se posiciona 11° en la tabla del Grupo A, mientras que Independiente ocupa el 7° lugar.

MÁS LEIDAS

Seguí leyendo también