Independiente cayó ante Instituto y se alejó de la cima de la Zona A

Instituto venció a Independiente 2 a 1 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles de Instituto fueron anotados por Alex Luna y Giuliano Cerato, mientras que Matías Abaldo marcó para Independiente.

El resultado final fue Instituto 2 - 1 Independiente. En cuanto a las estadísticas, Instituto tuvo una posesión del 44% y realizó 11 tiros al arco, mientras que Independiente tuvo un 56% de posesión y 12 tiros al arco. No se registraron tarjetas rojas durante el partido.

El próximo encuentro de Instituto será contra Boca Juniors el domingo 22 de marzo a las 20:00 hs en el estadio Alberto J. Armando.

Por su parte, Independiente se enfrentará a Talleres el sábado 21 de marzo a las 20:00 hs en el estadio Libertadores de América. Tras este partido, Instituto se posiciona 11° en la tabla del Grupo A, mientras que Independiente ocupa el 7° lugar.