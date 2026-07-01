Final de ciclo: Edinson Cavani rescindió su contrato y dejó Boca tras tres años sin títulos

La etapa de Edinson Cavani como jugador de Boca concluyó oficialmente este miércoles, luego de que el delantero uruguayo rescindiera su contrato de común acuerdo con la institución y dejara de formar parte del plantel profesional.

La desvinculación se produjo cuando todavía restaban seis meses para la finalización del contrato, que tenía vigencia hasta diciembre de este año. Sin embargo, tanto el futbolista como el club resolvieron cerrar el vínculo anticipadamente y dar por terminado un ciclo que comenzó en julio de 2023, rodeado de una enorme expectativa por la trayectoria internacional del atacante.

La llegada de Cavani al fútbol argentino fue considerada una de las incorporaciones más importantes de la historia reciente de Boca. Su experiencia en el fútbol europeo y su jerarquía alimentaron la ilusión de los hinchas, que esperaban que el delantero se convirtiera en una de las grandes figuras del equipo.

Sin embargo, el desarrollo de su paso por el club estuvo condicionado por diferentes dificultades, especialmente durante sus últimos meses, cuando una lesión en la zona lumbar afectó tanto su rendimiento deportivo como su vida cotidiana.

Un balance con goles, asistencias y una cuenta pendiente

La estadística final refleja una producción importante en cuanto a participación ofensiva, aunque sin el objetivo máximo que perseguía el club y el propio jugador. Durante su paso por Boca, Cavani disputó 81 partidos, en los que convirtió 28 goles y brindó tres asistencias, según uno de los registros difundidos. Otra estadística mencionada sobre su rendimiento señala que también aportó 12 asistencias, acumuló 5.860 minutos en cancha, completó apenas 27 encuentros y registró un promedio de un gol cada 209 minutos.

Más allá de esos números, el aspecto que marcó su balance fue la ausencia de títulos oficiales. El delantero uruguayo cerró su etapa en el Xeneize sin haber podido conquistar un campeonato, una situación que quedó señalada como la principal cuenta pendiente de un ciclo que había comenzado con grandes expectativas.

Entre los principales números de Cavani en Boca se destacan:

81 partidos disputados.

28 goles convertidos.

Tres asistencias, según uno de los registros difundidos.

Otro balance estadístico le atribuye 12 asistencias.

5.860 minutos jugados.

Promedio de un gol cada 209 minutos.

Ningún título oficial obtenido.

Las lesiones condicionaron el tramo final

Los últimos meses del delantero estuvieron atravesados por problemas físicos que limitaron significativamente su participación dentro del equipo. La lesión crónica en la zona lumbar y una hernia de disco provocaron fuertes dolores que, según la información difundida, afectaban incluso aspectos de su vida cotidiana.

Para intentar aliviar esa situación, Cavani se sometió a distintos tratamientos, incluidos bloqueos e intervenciones quirúrgicas, aunque esas alternativas no lograron el efecto esperado. Posteriormente volvió a someterse a una nueva operación con el objetivo de reducir los dolores que sufría en la espalda, pero la evolución tampoco resultó favorable.

Como consecuencia de esas complicaciones físicas, el delantero apenas pudo disputar dos partidos en el tramo final de su paso por Boca. Ingresó como suplente frente a Platense y luego fue titular contra Racing, encuentros que reflejaron también un cambio en la relación con el público de La Bombonera.

Una relación con los hinchas que fue cambiando

El deterioro físico del atacante coincidió con una disminución de su participación dentro del equipo y con una pérdida progresiva del respaldo de parte de los simpatizantes.

La información señala que la relación con los hinchas se fue diluyendo debido a la escasa continuidad del delantero y a algunos goles errados que terminaron marcando el futuro deportivo del club. Aunque en algún momento los simpatizantes habían exhibido banderas en homenaje al futbolista, los últimos encuentros disputados en La Bombonera finalizaron con silbidos y reprobaciones hacia el jugador.

Ese escenario acompañó el cierre de una etapa en la que Cavani no logró recuperar plenamente su estado físico ni volver a sostener una presencia constante dentro del equipo.

Los cambios de entrenadores y el desenlace

Durante sus últimos años en Boca, Cavani atravesó distintas etapas bajo diferentes cuerpos técnicos. En el Torneo Apertura, con Fernando Gago como entrenador, convirtió apenas dos goles.

Posteriormente, bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, marcó otros tres tantos entre el Clausura 2025 y la Copa Argentina. Finalmente, según la información difundida, la dirigencia encabezó junto con el nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, la decisión de interrumpir el vínculo contractual.

El acuerdo respondió tanto a la situación física del futbolista como a la intención del club de reducir la carga salarial y avanzar en la conformación de un plantel con nuevas incorporaciones.