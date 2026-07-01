Inglaterra lo dio vuelta y le ganó a Congo y enfrentará a México en octavos

Inglaterra debió atravesar uno de sus partidos más exigentes en el Mundial 2026 antes de asegurar su clasificación a los octavos de final. En un encuentro disputado en Atlanta, el seleccionado europeo sufrió durante gran parte del desarrollo frente a Congo, que estuvo muy cerca de protagonizar una de las grandes sorpresas del certamen. Sin embargo, cuando el tiempo parecía jugar en contra de los ingleses, la jerarquía de su capitán terminó inclinando la balanza y sellando una victoria por 2-1 que le permitió avanzar a la siguiente ronda.

Desde el pitazo inicial, el conjunto africano mostró una actitud decidida y logró sorprender a uno de los seleccionados europeos. Apenas iniciado el partido, Brian Cipenga aprovechó su oportunidad para abrir el marcador y colocar a Congo en ventaja. Ese gol tempranero modificó rápidamente el escenario del encuentro y alimentó la ilusión del equipo africano de conseguir un resultado histórico en el torneo.

La apertura del marcador también obligó a Inglaterra a afrontar un desarrollo muy diferente al que esperaba. El seleccionado europeo debió asumir el protagonismo en busca de la igualdad mientras veía cómo el tiempo avanzaba con un resultado adverso.

Congo alimentó el sueño de una gran sorpresa

El tanto convertido por Brian Cipenga no solo significó el 1-0 parcial, sino que también fortaleció las expectativas de Congo de protagonizar uno de los grandes golpes del Mundial 2026.

Con la ventaja conseguida en los primeros minutos, el conjunto africano sostuvo durante buena parte del encuentro la ilusión de eliminar a uno de los equipos con mayor jerarquía de la competencia. Inglaterra, mientras tanto, encontró un partido mucho más complejo de lo previsto y debió trabajar para intentar revertir un resultado que permanecía favorable a su rival.

A medida que transcurrían los minutos, la presión aumentaba sobre el conjunto europeo. La necesidad de alcanzar al menos el empate se volvía cada vez más urgente, mientras Congo mantenía viva la esperanza de avanzar en el torneo.

Harry Kane apareció en el momento decisivo

Cuando el tiempo comenzaba a convertirse en un factor determinante y el desenlace parecía complicarse para Inglaterra, apareció su principal referente. Harry Kane, capitán del seleccionado europeo, asumió el protagonismo en el tramo final del encuentro y cambió completamente la historia del partido. El delantero marcó dos goles sobre el cierre del compromiso, suficientes para revertir el resultado y darle el triunfo a su equipo.

Su doblete permitió que Inglaterra pasara de una situación comprometida a celebrar una clasificación que durante largos pasajes del encuentro estuvo seriamente amenazada.

El aporte del capitán resultó decisivo para que el conjunto europeo hiciera valer su jerarquía en los instantes finales y evitara una eliminación inesperada.

La clasificación quedó asegurada en Atlanta

El triunfo por 2-1 significó mucho más que una simple victoria. Inglaterra consiguió dejar atrás un partido que se presentó extremadamente complicado desde el comienzo y logró asegurar su presencia en los octavos de final del Mundial 2026.

El desarrollo del encuentro dejó en evidencia que el seleccionado europeo debió esforzarse al máximo para superar a un rival que complicó cada uno de sus intentos y que estuvo cerca de concretar una de las mayores sorpresas del campeonato.

México será el próximo desafío

Con la victoria consumada, Inglaterra dejó atrás un compromiso de máxima exigencia y ya conoce cuál será su siguiente desafío en la competencia. El seleccionado europeo avanzó a los octavos de final, instancia en la que deberá enfrentarse al seleccionado de México, en un nuevo cruce eliminatorio del Mundial 2026.

La remontada conseguida en Atlanta le permitió al equipo inglés continuar su camino en el torneo después de un partido que exigió paciencia, reacción y la capacidad de aprovechar los momentos decisivos. Del otro lado quedó un seleccionado de Congo que comenzó el encuentro sorprendiendo con el gol de Brian Cipenga y que durante buena parte del desarrollo alimentó la ilusión de lograr una victoria histórica.

Finalmente, Inglaterra consiguió revertir la historia gracias al doblete de Harry Kane sobre el cierre del partido. El capitán apareció cuando el equipo más lo necesitaba, transformó una derrota parcial en un triunfo por 2-1 y aseguró la clasificación del conjunto europeo, que ahora pondrá la mirada en el duelo frente a México por un lugar en la siguiente fase del Mundial 2026.