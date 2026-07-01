Solana Sierra rozó una victoria histórica en Wimbledon, pero Coco Gauff reaccionó a tiempo

Solana Sierra estuvo muy cerca de protagonizar el triunfo más importante de su carrera deportiva en Wimbledon. En la cancha 1 del All England Club, la tenista argentina, ubicada en el puesto 56 del ranking mundial, cayó ante Coco Gauff, número 7 del mundo y campeona de dos torneos de Grand Slam, por 6-3, 3-6 y 7-6 (7), luego de un encuentro cambiante, intenso y resuelto por detalles mínimos.

El resultado dejó a la argentina fuera del cuadro de singles del torneo y significó, además, que ya no queden representantes argentinos en esa modalidad. Sin embargo, más allá de la eliminación, la actuación de Sierra confirmó que puede competir de igual a igual frente a algunas de las mejores jugadoras del circuito femenino.

El partido ofreció constantes cambios de escenario y mantuvo la incertidumbre hasta el último punto. Sierra no solo logró recuperarse de un primer set adverso, sino que también estuvo muy cerca de cerrar el encuentro tanto en el tercer parcial como en el desempate definitivo.

La oportunidad de una victoria histórica

La derrota adquirió un significado especial por la forma en que se desarrolló el desenlace. Con el marcador 5-4 en el tercer set, Solana Sierra dispuso de su saque para quedarse con el partido y alcanzar su primera victoria frente a una jugadora ubicada dentro del top 10 del ranking mundial.

Sin embargo, en el momento de máxima exigencia, Coco Gauff consiguió quebrar el servicio de la argentina y estirar la definición.

El tie-break volvió a colocar a Sierra muy cerca de un triunfo histórico. La marplatense llegó a colocarse 7-4 arriba, quedando apenas a tres puntos de la victoria. Pero la estadounidense respondió con la jerarquía que la caracteriza, enlazó seis puntos consecutivos y terminó adjudicándose el desempate por 10-7, sellando así su clasificación.

Fue un cierre marcado por márgenes mínimos, donde cada punto adquirió un valor determinante y la experiencia de Gauff terminó inclinando la balanza.

Un nuevo desafío frente a una rival del top 10

La tenista argentina llegaba al encuentro con el objetivo de conseguir el primer triunfo de su carrera frente a una rival ubicada entre las diez mejores del mundo. Hasta este compromiso acumulaba un registro de 0-3 frente a jugadoras de esa jerarquía, todas derrotas sufridas durante 2026. Esos antecedentes incluían:

Dos derrotas frente a Coco Gauff , cuando la estadounidense ocupaba el puesto número 4 del ranking, en la United Cup y en Roma .

, cuando la estadounidense ocupaba el puesto número 4 del ranking, en la y en . Una derrota frente a Mirra Andreeva, número 8 del mundo, en Indian Wells.

Además, Sierra llegaba con un balance de 1-6, que tras esta derrota pasó a 1-7, frente a rivales ubicadas entre las 20 mejores del ranking mundial. Su única victoria ante una jugadora de ese nivel había sido frente a la italiana Jasmine Paolini, entonces número 13 del mundo, durante Roland Garros.

Wimbledon aparecía como una nueva oportunidad para romper esa barrera. Aunque no pudo lograrlo, volvió a demostrar que la distancia con las principales figuras del circuito es cada vez menor.

El recuerdo de un torneo que ya había marcado su carrera

Esta representó la segunda participación de Solana Sierra en el cuadro principal de Wimbledon. En 2025, ingresó como lucky loser y protagonizó la mejor actuación de su carrera en un torneo de Grand Slam al alcanzar los octavos de final.

Aquel recorrido tuvo además un valor histórico, ya que se convirtió en la primera lucky loser de la Era Abierta, iniciada en 1968, en llegar a la cuarta ronda del cuadro femenino de Wimbledon. Un año más tarde, ya instalada en el mejor ranking de su trayectoria profesional, volvió a confirmar que el césped londinense es una superficie en la que consigue desplegar un alto nivel competitivo.

Un partido de desarrollo cambiante

El primer set fue equilibrado desde el juego, aunque mostró cierta inestabilidad con los servicios de ambas jugadoras. Hubo quiebres para los dos lados y pasajes en los que ninguna consiguió dominar de manera sostenida. Sierra sostuvo buenos intercambios desde el fondo de la cancha, pero Gauff redujo la cantidad de errores no forzados en el tramo decisivo, encontró mayor profundidad en los rallies largos y terminó imponiéndose 6-3.

La argentina reaccionó con autoridad en el segundo parcial. Consiguió quebrar primero el saque de la estadounidense y comenzó a jugar con mayor decisión. Disminuyó el margen de error, fue más agresiva cuando encontró oportunidades y logró incomodar a una rival acostumbrada a imponer intensidad física y velocidad de desplazamiento.

Esa combinación entre paciencia para construir los puntos y valentía para definirlos le permitió quedarse con el set por 6-3 y llevar el partido a una definición completamente abierta. El tercer parcial fue una verdadera pulseada de nervios. Ninguna de las dos logró establecer diferencias importantes y el desarrollo avanzó punto a punto hasta llegar al desenlace que terminó favoreciendo a Gauff.

Wimbledon volvió a dejar una señal alentadora

Solana Sierra, quien entrena en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca, abandonó Wimbledon con la lógica frustración de haber tenido el triunfo al alcance de la mano. Sin embargo, su actuación dejó múltiples aspectos positivos.

Compitió de igual a igual frente a la número 7 del mundo, llevó el partido hasta un tie-break decisivo, dispuso de oportunidades concretas para cerrar el encuentro y volvió a demostrar que puede sostener su nivel en uno de los escenarios más importantes del tenis mundial.

No consiguió todavía su primera victoria frente a una integrante del top 10, pero la actuación desarrollada en la cancha 1 del All England Club dejó la sensación de que ese objetivo ya no parece lejano. Wimbledon volvió a convertirse en un torneo especial para la marplatense, que un año después de su histórica actuación como lucky loser volvió a marcharse dejando una imagen altamente competitiva frente a una de las grandes figuras del circuito.