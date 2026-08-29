Final del Mundial de Hockey 2026: cuándo juegan las Leonas vs. Países Bajos

Las Leonas volverán a disputar una final del Mundial de hockey femenino. Tras vencer 1-0 a Australia en semifinales con un gol de Julieta Jankunas, el equipo de Fernando Ferrara enfrentará a Países Bajos, el gran favorito y anfitrión del torneo, en busca de su tercer título mundial.

El partido también tendrá sabor a revancha: ambos seleccionados ya definieron el Mundial de 2022, cuando las neerlandesas se impusieron 3-1 y levantaron el trofeo. Cuatro años después, Argentina intentará cambiar la historia.

Cuándo juegan las Leonas vs. Países Bajos por la final del Mundial de hockey

La final del Mundial de hockey femenino 2026 se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 11:00 (hora de Argentina), en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, en Países Bajos.

Datos del partido:

Partido: Argentina vs. Países Bajos

Argentina vs. Países Bajos Instancia: Final del Mundial de hockey femenino 2026

Final del Mundial de hockey femenino 2026 Día: Sábado 29 de agosto

Sábado 29 de agosto Hora: 11:00 (Argentina)

11:00 (Argentina) Estadio: Wagener Hockey Stadium

Wagener Hockey Stadium Ciudad: Amstelveen, Países Bajos

Dónde ver en vivo la final del Mundial de hockey

El encuentro podrá verse en vivo por ESPN 2 en televisión y también por Disney+ Premium mediante streaming. La transmisión comenzará minutos antes del inicio del partido con la previa desde el estadio.

Cómo llegan las Leonas a la gran final

Argentina tuvo un recorrido casi perfecto en el certamen. Finalizó primera en su grupo durante la fase inicial, volvió a liderar la segunda ronda y se clasificó invicta a las semifinales, donde derrotó 1-0 a Australia gracias al tanto de Julieta Jankunas.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara buscará ahora su tercer campeonato del mundo, después de las consagraciones obtenidas en Perth 2002 y Rosario 2010.

Enfrente estará el rival más exigente posible. Países Bajos es el seleccionado más ganador de la historia del Mundial, con nueve títulos, y además conquistó las últimas tres ediciones: 2014, 2018 y 2022.

Para Argentina será su séptima final mundialista, con el objetivo de volver a levantar el trofeo 16 años después de la histórica consagración en Rosario. El duelo entre las dos grandes potencias del hockey femenino volverá a definir al campeón del mundo.