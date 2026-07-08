Firman acuerdo entre las ligas del fútbol amateur de Catamarca para reforzar la seguridad

Las principales ligas del fútbol amateur de Catamarca dieron un paso considerado histórico con la firma del "Acta Acuerdo de Compromiso Institucional para la Seguridad en el Fútbol Amateur", una iniciativa impulsada por el Consejo Provincial de Seguridad en el Deporte (Co.Pro.S.E.D.), organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad.

La firma del acuerdo reunió a representantes de distintas ligas y de las agrupaciones arbitrales de la provincia, con el objetivo de establecer criterios comunes destinados a mejorar las condiciones de seguridad en los encuentros deportivos y promover un ámbito de respeto dentro y fuera de las canchas.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del SAE-911 y fue encabezado por el Coordinador General del Co.Pro.S.E.D., Adriano Chazarreta, quien destacó la importancia de avanzar en acciones coordinadas para prevenir hechos de violencia en el deporte amateur.

Amplia participación de ligas y agrupaciones arbitrales

Del acto participaron representantes de diversas organizaciones vinculadas al fútbol amateur provincial. Entre las instituciones firmantes estuvieron:

Liga de Barrios.

Liga F10.

Liga Potrero.

Liga Antapoca.

Liga Aguas Coloradas.

Liga Barrial Catamarca.

También participaron los presidentes de las agrupaciones arbitrales como la CAU y la AAC. La presencia de dirigentes y representantes arbitrales permitió formalizar un compromiso conjunto que busca establecer reglas comunes para todas las instituciones adheridas al acuerdo.

Tolerancia cero a la violencia

Uno de los ejes centrales del documento firmado es la implementación de una política de tolerancia cero frente a la violencia. En ese sentido, las instituciones acordaron unificar criterios para adoptar medidas preventivas urgentes destinadas a erradicar cualquier manifestación de violencia dentro del fútbol amateur.

El compromiso alcanza:

La violencia física.

La violencia verbal.

La violencia simbólica.

El objetivo es generar un ambiente seguro para jugadores, dirigentes, árbitros, familias y público en general.

Sanciones unificadas para todas las ligas

Otro de los aspectos principales del acuerdo consiste en la unificación de las sanciones disciplinarias entre todas las ligas firmantes. Según lo establecido, todo jugador sancionado con cinco fechas o más por hechos de violencia deberá cumplir esa sanción en todas las ligas adheridas, evitando que pueda participar en otra competencia mientras cumple la pena.

Además, el convenio dispone que:

Las sanciones serán publicadas en los boletines oficiales.

Se aplicará el derecho de admisión en todos los predios deportivos de las ligas firmantes.

Con esta medida se busca fortalecer el cumplimiento efectivo de las sanciones y evitar que los jugadores suspendidos continúen compitiendo en otros torneos.

Más seguridad y cobertura sanitaria en cada partido

El acuerdo también incorpora nuevas obligaciones para las ligas vinculadas a la organización de los encuentros deportivos. Entre los compromisos asumidos se encuentran:

Implementar protocolos de seguridad reforzados.

Garantizar cobertura sanitaria en todos los partidos.

Contratar un seguro deportivo para cada jugador.

Estas disposiciones apuntan a mejorar las condiciones de organización de las competencias y brindar mayores garantías tanto para los deportistas como para quienes asisten a los encuentros.

Coordinación permanente con la Policía

Otro de los puntos incluidos en el acta establece un mecanismo de trabajo conjunto entre el Co.Pro.S.E.D. y las fuerzas de seguridad.

El organismo será el encargado de coordinar la presencia policial de acuerdo con la categorización de cada evento deportivo. Asimismo, tendrá la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las normas vigentes relacionadas con la seguridad en los espectáculos deportivos.

Esta coordinación permitirá adecuar los operativos según las características de cada encuentro.

Capacitación obligatoria para dirigentes y árbitros

El convenio también incorpora instancias de formación obligatoria destinadas a quienes cumplen funciones dentro del fútbol amateur. Según lo acordado, dirigentes y árbitros deberán participar al menos una vez al año de jornadas de capacitación organizadas por el Co.Pro.S.E.D..

Los contenidos previstos incluyen:

Reanimación cardiopulmonar (RCP).

Primeros auxilios.

Manejo de crisis.

Mediación de conflictos.

Estas capacitaciones buscan brindar herramientas que permitan actuar de manera adecuada frente a distintas situaciones que puedan producirse durante el desarrollo de los encuentros.

Las agrupaciones arbitrales CAU y AAC asumieron además un compromiso específico dentro del acuerdo.

Los árbitros actuarán como veedores de seguridad, con la responsabilidad de informar cualquier situación de riesgo que pueda afectar el normal desarrollo de los partidos. Además, se comprometieron a:

Comunicar situaciones de riesgo.

Suspender los encuentros cuando se vulneren la integridad física de las personas o el orden público.

Este rol busca fortalecer la prevención y permitir una respuesta inmediata frente a hechos que comprometan la seguridad de jugadores, árbitros o espectadores.