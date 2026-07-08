La Selección se entrenará esta tarde con la mira en Suiza y Scaloni define el equipo

Luego del importante desgaste físico y mental que significó la victoria frente a Egipto, la Selección argentina retomará este miércoles los entrenamientos con la mirada puesta en el próximo compromiso por los cuartos de final del Mundial.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni decidió que el plantel no tenga día libre y continúe con la preparación de cara al encuentro frente a Suiza, que se disputará el próximo sábado a las 22 en el Kansas City Stadium.

La decisión responde a la necesidad de comenzar cuanto antes la recuperación física de los futbolistas y avanzar en la planificación táctica para un partido que será determinante en el camino del conjunto nacional dentro del certamen. La práctica se desarrollará en Kansas City, ciudad donde el seleccionado permanecerá durante los próximos días preparando el compromiso ante el conjunto suizo.

Un entrenamiento dividido en dos grupos

La jornada de trabajo fue diseñada con una planificación diferenciada de acuerdo con el desgaste acumulado por cada futbolista durante el encuentro frente a Egipto.

El entrenamiento estará dividido en dos grupos. Por un lado, los jugadores que disputaron la mayor cantidad de minutos realizarán tareas enfocadas exclusivamente en la recuperación física.

Por el otro, quienes ingresaron desde el banco de suplentes o no tuvieron participación desarrollarán una práctica de mayor exigencia. El cronograma previsto incluye:

Trabajos regenerativos para los futbolistas con mayor carga de minutos.

Ejercicios de campo con pelota para quienes jugaron menos.

Trabajos de intensidad destinados a los jugadores con menor desgaste físico.

El objetivo del cuerpo técnico es administrar las cargas de manera individual para llegar al partido frente a Suiza con el plantel en las mejores condiciones posibles.

Tres entrenamientos antes de los cuartos de final

La preparación continuará durante los próximos días con vistas al compromiso del sábado. Argentina dispondrá de tres entrenamientos antes de enfrentar a Suiza en los cuartos de final.

El encuentro se disputará en el Kansas City Stadium, escenario donde el seleccionado argentino inició su participación en el Mundial con una goleada frente a Argelia. La planificación de estos entrenamientos permitirá evaluar la evolución física de cada integrante del plantel y definir la formación que afrontará el próximo compromiso.

Pese a la enorme exigencia que representó el partido frente a Egipto, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora. Ningún futbolista argentino terminó el encuentro con molestias físicas ni lesiones.

No obstante, el desgaste acumulado obligará a reducir las cargas de aquellos jugadores que permanecieron más tiempo dentro del campo de juego. La prioridad será que los futbolistas lleguen completamente recuperados para afrontar un partido que exigirá nuevamente un importante esfuerzo físico.

La principal incógnita

Mientras avanza la recuperación del plantel, el cuerpo técnico comenzó a trabajar sobre la estrategia que utilizará frente a Suiza. La principal duda de Lionel Scaloni pasa por decidir si mantiene la formación titular que venció a Egipto o si introduce modificaciones en algunos sectores del equipo.

El aspecto físico aparece como el primer elemento de análisis. Varios jugadores finalizaron el encuentro disputado en Texas con cargas musculares elevadas debido a la intensidad del tramo final del partido.

Frente a ese escenario, el entrenador priorizará alinear a los futbolistas que lleguen en las mejores condiciones físicas.

Paredes gana terreno en el mediocampo

Uno de los futbolistas que se perfila para conservar su lugar es Leandro Paredes. El mediocampista completó un partido que el cuerpo técnico valoró positivamente, aportando equilibrio defensivo y claridad en la distribución del juego en los momentos de mayor exigencia.

Su rendimiento durante el encuentro frente a Egipto fortaleció sus posibilidades de mantenerse dentro del once inicial para el compromiso del sábado.

La defensa y el ataque concentran las mayores dudas

La situación presenta un panorama diferente en el lateral derecho. Nahuel Molina tuvo dificultades durante el retroceso defensivo y sufrió el desarrollo del partido frente a los atacantes egipcios.

Ante ese contexto, Gonzalo Montiel aparece como una alternativa concreta y cuenta con posibilidades reales de ocupar ese lugar en la formación titular. En tanto, la principal incógnita táctica vuelve a plantearse en la delantera.

El cuerpo técnico analiza cuál de las dos variantes se adapta mejor al planteo que espera encontrar frente a Suiza. Las opciones son Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La evaluación se centra en las características que cada delantero puede aportar ante un rival que se presume desarrollará un planteo cerrado.

Por un lado, se analiza la presión y el desgaste que puede ofrecer el futbolista del Atlético de Madrid. Por el otro, se considera la presencia dentro del área y el olfato goleador del delantero del Inter.

Scaloni comienza a delinear el equipo

Con tres entrenamientos por delante y sin bajas por lesión, el cuerpo técnico de la Selección argentina iniciará durante los próximos días la definición del equipo que enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial.

La administración de las cargas físicas, la recuperación de los futbolistas que acumularon mayor desgaste frente a Egipto y la evaluación de posibles variantes en la defensa y el ataque serán los principales ejes del trabajo encabezado por Lionel Scaloni, quien buscará presentar la formación más competitiva para un encuentro que se disputará el sábado a las 22 en el Kansas City Stadium.