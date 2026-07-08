VIDEO: un grupo de amigos miró los últimos minutos de Argentina-Egipto leyendo una biblia

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una larga lista de emociones tanto dentro como fuera de la cancha. La victoria por 3 a 2 frente a Egipto, conseguida luego de remontar un marcador adverso, fue vivida con enorme intensidad por millones de argentinos que siguieron el encuentro desde sus hogares, donde las tradicionales cábalas futboleras volvieron a ocupar un lugar protagónico.

En ese contexto, un video protagonizado por un grupo de amigos se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en las redes sociales durante las últimas horas. La grabación muestra una escena tan llamativa como inesperada: mientras el partido transitaba sus minutos decisivos y el marcador señalaba un empate 2 a 2, tres jóvenes decidieron acompañar el desenlace del encuentro con una singular cábala, consistente en leer en voz alta un pasaje de la Biblia.

Las imágenes rápidamente captaron la atención de miles de usuarios por la coincidencia entre la lectura del texto sagrado y el momento en que llegó el gol que le dio la victoria a la Argentina.

La cábala que sorprendió en las redes sociales

En el video viral puede observarse a tres amigos sentados frente al televisor siguiendo el desarrollo del partido entre Argentina y Egipto. Uno de ellos sostiene la Biblia entre sus manos mientras sus compañeros, completamente concentrados en el encuentro, lo alientan para que continúe con la lectura.

"¡Seguí leyendo!", le gritan insistentemente mientras el joven aparta la vista del televisor para concentrarse exclusivamente en el texto sagrado. En ese momento comienza a recitar un fragmento que dice:

"Cada cual traía sus regalos, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos..." La escena adquiere un giro inesperado cuando, en plena lectura, Enzo Fernández convierte el tercer gol argentino tras recibir un preciso centro de Lautaro Martínez, estableciendo el 3 a 2 definitivo que aseguró la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final.

Del silencio a un festejo desbordante

La coincidencia entre el gol argentino y la lectura del pasaje bíblico cambió completamente el clima registrado en el video. Hasta ese instante, la grabación mostraba a los tres jóvenes concentrados en el texto y en el desarrollo del partido. Sin embargo, apenas la pelota ingresó al arco y Argentina pasó al frente en el marcador, la filmación dejó de enfocarse en la escena inicial.

El joven encargado de registrar las imágenes comenzó a correr por el interior de la vivienda mientras grababa la celebración que se desataba en los distintos ambientes de la casa.

El registro terminó reflejando el desahogo y la alegría que provocó el triunfo de la Selección argentina luego de un encuentro cargado de dramatismo.

El pasaje bíblico elegido

El texto leído durante esos minutos decisivos corresponde al versículo Reyes 10:25 de la Biblia. Ese fragmento describe la riqueza y el prestigio del rey Salomón, relatando cómo dignatarios y visitantes extranjeros le llevaban de manera permanente diversos presentes y tributos.

El fragmento hace alusión a los objetos de oro y plata, ropa fina, armas, especias aromáticas, caballos y mulas, año tras año que se le ofrecían al rey en honor a su renombre y su sabiduría. Según el texto bíblico, esos regalos eran ofrecidos año tras año como muestra del reconocimiento y prestigio de Salomón. Fue precisamente ese versículo el que el joven recitaba cuando llegó el tanto convertido por Enzo Fernández.

JAJAJA, un hincha argentino se puso a leer LA BIBLIA en los minutos finales de Argentina-Egipto y justo llega el gol de Enzo Fernández.



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Espectacular video. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/DgA9wtyYlK \— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 7, 2026

Argentina avanzó a los cuartos de final

Más allá de la repercusión del video, el eje de la jornada fue la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni derrotó a Egipto por 3 a 2 en un partido que quedó marcado por su intensidad y por la capacidad del equipo para revertir un resultado adverso.

Con ese triunfo, la Albiceleste aseguró su continuidad en el torneo y ahora tendrá como próximo rival a Suiza, en busca de un lugar entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

Las palabras de Lionel Messi tras la clasificación

Una vez finalizado el encuentro, el capitán argentino Lionel Messi expresó su satisfacción por la clasificación y destacó el carácter mostrado por el equipo para revertir el desarrollo del partido.

El delantero también valoró el esfuerzo realizado por el plantel y formuló una autocrítica en relación con el penal que no pudo convertir durante el encuentro.

"La verdad que felicidad por haber conseguido el pase, por cómo lo hicimos. Con el 2 a 0 fue muy emocionante poder darlo vuelta otra vez. Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial y todos los partidos se están dando de igual manera, peleando", afirmó el rosarino apenas concluido el compromiso.

Mientras esas declaraciones reflejaban el análisis deportivo de una clasificación trabajada hasta el último minuto, en las redes sociales continuaban multiplicándose las reproducciones del video de los tres amigos que eligieron una singular cábala para acompañar el desenlace del encuentro. La lectura del versículo Reyes 10:25, coincidente con el gol del triunfo convertido por Enzo Fernández tras el centro de Lautaro Martínez, terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas de una jornada que dejó emociones tanto dentro del campo de juego como en los hogares donde millones de argentinos vivieron con intensidad la clasificación de la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026.