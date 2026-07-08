Predicciones del Mundial 2026: ¿quién se alzará con la Copa según la IA?

Con el Mundial 2026 encaminándose hacia sus instancias decisivas y la expectativa creciendo de cara a los cuartos de final, el debate sobre qué selección levantará la Copa del Mundo también encontró un espacio en el ámbito tecnológico. Las herramientas de Inteligencia Artificial y los modelos estadísticos más reconocidos fueron consultados para proyectar el desenlace del torneo y elaborar un escenario probable sobre el futuro campeón.

Las consultas realizadas a plataformas de IA de amplio reconocimiento, entre ellas ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot y Perplexity, fueron complementadas con modelos estadísticos de prestigio para construir un pronóstico basado en el procesamiento de miles de variables. El resultado refleja un consenso mayoritario que ubica a Argentina como la principal favorita para quedarse con el título, aunque también deja espacio para otros escenarios que podrían modificar el desenlace de la competencia.

De acuerdo con los informes difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, las predicciones se elaboraron mediante el análisis del estado actual de las selecciones, los posibles enfrentamientos dentro del cuadro del campeonato y el historial de los distintos equipos en competencias internacionales. A partir de esa información, la tecnología identificó cuáles son las selecciones con mayores probabilidades de alcanzar la consagración.

Argentina aparece como la principal favorita

El escenario más repetido por las distintas herramientas de Inteligencia Artificial sitúa nuevamente a Argentina como protagonista de la definición del campeonato.

Las proyecciones muestran que la selección argentina figura en las cinco plataformas consultadas como una de las candidatas a disputar el partido decisivo y, para la mayoría de ellas, como la favorita para conquistar el título mundial.

Entre todas las herramientas analizadas, Copilot es la que asigna el porcentaje de probabilidades más elevado para la Albiceleste. Sus cálculos ubican las opciones de consagración entre un 30% y un 35%, una estimación que fundamenta principalmente en la experiencia acumulada por el equipo argentino en los encuentros de eliminación directa.

Según estas proyecciones, la capacidad demostrada por el conjunto nacional en instancias decisivas constituye uno de los factores con mayor peso dentro de los modelos predictivos utilizados para elaborar los escenarios probables.

Francia vuelve a perfilarse como el rival más probable

Además del favoritismo atribuido a Argentina, las herramientas de Inteligencia Artificial también muestran una importante coincidencia respecto del posible adversario en la final.

En cuatro de las cinco predicciones consultadas aparece Francia como la selección con mayores posibilidades de disputar el encuentro decisivo frente al conjunto argentino, repitiendo así una definición similar a la registrada en la historia reciente.

Las plataformas ChatGPT y Claude, en particular, destacan que el equipo conducido por Didier Deschamps mantiene una estructura colectiva sólida que lo convierte en uno de los principales candidatos a llegar hasta la última instancia del campeonato.

No obstante, ambos sistemas también señalan que el resultado definitivo puede modificarse en función del desgaste físico proyectado durante el desarrollo del torneo, una variable que forma parte de las simulaciones realizadas por estos modelos.

España gana espacio en las simulaciones

Aunque la mayoría de las herramientas coincide en señalar un escenario con Argentina y Francia como protagonistas, existe una proyección que introduce un desenlace diferente. El buscador predictivo Perplexity plantea una final entre Argentina y España, apartándose del consenso predominante. Su análisis pone el foco en el recambio generacional experimentado por el conjunto español y en su estilo de juego como elementos capaces de impulsar al equipo hacia la definición del campeonato.

Este pronóstico encuentra respaldo en modelos estadísticos de carácter estrictamente matemático.

La supercomputadora de Opta, especializada en estadísticas deportivas, realizó más de 25.000 simulaciones del Mundial y concluyó que el resultado más frecuente dentro de sus escenarios probabilísticos tiene a España como campeona del torneo.

De esta manera, los cálculos matemáticos posicionan al seleccionado ibérico como una alternativa de peso frente al favoritismo que la mayoría de las herramientas de Inteligencia Artificial asigna a Argentina.

Las simulaciones favorecen a la Albiceleste

Otro de los escenarios considerados surge de las simulaciones masivas que se difundieron ampliamente en redes sociales, especialmente a través de YouTube. En esos modelos, el pronóstico vuelve a favorecer a Argentina, que lograría el bicampeonato al imponerse por 2 a 1 frente a España en el encuentro decisivo.

Si bien estas simulaciones alcanzaron una importante difusión en plataformas digitales, forman parte del conjunto de proyecciones elaboradas mediante algoritmos que intentan anticipar el comportamiento deportivo del torneo a partir de múltiples variables.

Los límites de la Inteligencia Artificial en el fútbol

Pese al marcado favoritismo que muestran las herramientas tecnológicas hacia los vigentes campeones del mundo, todas las plataformas consultadas coinciden en señalar que sus predicciones no constituyen certezas.

Los algoritmos pueden procesar grandes volúmenes de información y evaluar miles de escenarios posibles, pero reconocen que existen factores imposibles de anticipar completamente. Entre esos elementos aparecen situaciones como:

Lesiones de jugadores.

Tarjetas y sanciones.

Detalles fortuitos que pueden modificar un partido.

Circunstancias imprevistas propias del desarrollo del torneo.

Precisamente esos componentes imprevisibles son los que, según las propias plataformas, continúan diferenciando al fútbol de cualquier modelo matemático o herramienta de Inteligencia Artificial.

Mientras el Mundial 2026 se acerca a sus encuentros más determinantes, los pronósticos tecnológicos presentan un panorama con Argentina como la principal favorita para quedarse con la Copa del Mundo, Francia como la amenaza más consistente para disputar la final y España como la selección que emerge con fuerza en las simulaciones estadísticas. Sin embargo, las propias herramientas recuerdan que el desenlace definitivo dependerá de lo que ocurra dentro del campo de juego, donde siempre existe margen para los imponderables que ningún algoritmo puede prever.