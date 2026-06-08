Francia se despidió de su gente con una goleada ante Irlanda del Norte

Francia goleó por 3-1 a Irlanda del Norte, con tres tantos de Michael Olise y cerró la etapa de amistosos previo al Mundial, al igual que Países Bajos dejo más dudas que certezas en la victoria ante Uzbekistán.

El partido se jugo en el Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy, de Lille, donde Francia se despidió de su gente en búsqueda de su tercera estrella.

A pesar de la presencia de Kilian Mbappé, quién tuvo varias chances y un gol anulado por fuera de juego, la figura termino siendo el delantero del Bayern de Múnich Michel Olise con un hat-trick.

El atacante galo rompió el cero desde los 42 minutos del primer tiempo encontrándose de carambola una pelota en la puerta del área chica y con el arquero rival tirado en el suelo, donde solo tuvo que empujarla al fondo de la red.

A tres del inicio del complemento volvió a aprovechar un desvió de la defensa irlandesa, y desde el área grande, Olise sacó un zurdazo de volea para el 2-0.

Para finalizar el encuentro y llevarse la pelota a casa, encaró desde la derecha hacia la izquierda, abrió el pie desde el borde del área y disparó a colocar al segundo palo para sentenciar la victoria francesa previo al Mundial 2026.

Mientras tanto, luego de que le anularán un gol al finalizar el primer período, Irlanda del Norte encontraría a los 63' el descuento en los pies del mediocampista Patrick Kelly.

Por otra parte, Países Bajos dejó mas dudas que certezas en el último partido previo al debút en la Copa del Mundo.

Venció con lo justo 2-1 a Uzbekistán con doblete de una de sus máximas estrellas, Cody Gakpo.