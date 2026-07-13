Sebastián Villa pasó la revisión médica y prepara su segundo ciclo en Boca

Sebastián Villa completó las revisiones médicas correspondientes y quedó formalmente encaminado para concretar su regreso a Boca. El atacante colombiano tendrá así su segundo paso por el club, luego de una salida conflictiva en 2023 que puso punto final a su primera etapa con la camiseta azul y oro.

La institución xeneize acordó pagar 6,5 millones de dólares a Independiente Rivadavia de Mendoza para quedarse con la totalidad del pase del futbolista, luego de varias semanas de negociaciones y de un pedido expreso del propio jugador para regresar al club de la Ribera.

La oficialización del retorno se produjo este domingo mediante un comunicado publicado en las redes sociales de Boca. Villa firmaría por la tarde un contrato de cuatro años de duración, hasta 2030, con una opción de renovación por una temporada adicional.

De esta manera, el colombiano concretará una vuelta esperada dentro del plantel y quedará a disposición del entrenador Rodolfo Arruabarrena, quien tendrá la decisión deportiva sobre cuándo volverá a competir oficialmente con el equipo.

La definición deportiva: cuándo podría volver a jugar

Con su incorporación ya encaminada, la principal incógnita pasa por el momento en que Villa volverá a vestir la camiseta de Boca dentro de un partido oficial.

El cuerpo técnico deberá resolver si el delantero puede sumar minutos frente a Sarmiento de Junín, en el marco de la Copa Argentina, durante la próxima semana, o si su regreso se posterga hasta el 23 de este mes, fecha en la que el equipo se enfrentará a O'Higgins de Chile por la Copa Sudamericana.

La determinación estará en manos de Rodolfo Arruabarrena, quien evaluará las condiciones del futbolista y definirá el momento adecuado para su reinserción en la competencia.

Los números de su primera etapa con la camiseta azul y oro

El regreso de Villa a Boca también está relacionado con el impacto deportivo que tuvo durante su primer ciclo en la institución.

Durante aquella etapa, el colombiano disputó 172 encuentros con la camiseta azul y oro. En ese período consiguió convertirse en una pieza importante del equipo, con números destacados:

29 goles convertidos.

33 asistencias repartidas.

7 títulos conquistados.

Esos registros forman parte del recorrido que explica la decisión del club de volver a incorporar al futbolista, más allá del contexto complejo que acompañó su salida en 2023.

Una salida atravesada por un conflicto judicial

El retorno de Sebastián Villa ocurre mientras continúa pendiente una situación judicial vinculada con su anterior salida de Boca.

El futbolista mantiene un juicio con el elenco de La Ribera por la abrupta partida del atacante en 2023, cuando dejó la institución en medio de otra demanda presentada por su ex pareja por violencia de género.

En este escenario, tanto el club como el jugador acordaron suspender por 20 días la mediación, mientras se termina de formalizar su incorporación al plantel profesional.

La situación judicial forma parte del contexto que rodea esta nueva etapa del delantero en Boca, en un regreso que combina una fuerte expectativa deportiva con antecedentes que todavía permanecen abiertos.

El recorrido de Villa después de Boca

Luego de permanecer 5 meses sin club, Sebastián Villa encontró continuidad en el fútbol internacional. En noviembre de 2023 fue contratado por el Beroe de Bulgaria, institución que lo anunció oficialmente como refuerzo.

Sin embargo, su debut competitivo se produjo recién en febrero de 2024, después de obtener el aval de la FIFA frente al conflicto contractual que mantenía con Boca Juniors.

Posteriormente, el ex jugador de Deportivo Tolima regresó al fútbol argentino para defender la camiseta de Independiente Rivadavia, donde consiguió nuevos logros deportivos.

Con la "Lepra mendocina", Villa logró:

Alzarse con el título de la Copa Argentina.

Llevar al equipo a disputar la Copa Libertadores.

Un segundo capítulo con antecedentes y expectativas

El regreso de Sebastián Villa a Boca abre un nuevo capítulo en una relación que tuvo momentos de alto rendimiento deportivo y también una salida cargada de controversias.

La operación económica, definida en 6,5 millones de dólares, marca la apuesta del club por recuperar a un futbolista que dejó una huella estadística importante durante su primera etapa. Al mismo tiempo, su vuelta estará acompañada por la resolución de cuestiones pendientes y por la evaluación deportiva que determinará cuándo volverá a competir oficialmente.

Con contrato hasta 2030 y opción de extenderlo un año más, Villa inicia una nueva etapa en la institución donde consiguió títulos, protagonismo y reconocimiento, ahora con el desafío de volver a ser una pieza central dentro del proyecto deportivo de Boca.