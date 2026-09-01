Francisco Cerúndolo debuta en el US Open en una jornada con amplia presencia argentina

El US Open entra en su tercera jornada de competencia en Flushing Meadows y la delegación argentina se prepara para una fecha de intensa actividad, con cuatro representantes que buscarán avanzar en el cuadro principal del último Grand Slam del año. La atención estará centrada en la presentación de Francisco Cerúndolo, la principal raqueta nacional, aunque la jornada también tendrá como protagonistas a Francisco Comesaña, Camilo Ugo Carabelli y Juan Manuel Cerúndolo.

Los partidos de los argentinos estarán concentrados entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, en una programación que marcará el futuro inmediato de los representantes nacionales en el certamen neoyorquino. Todos los encuentros contarán con la transmisión de ESPN y la plataforma Disney+.

Cerúndolo, ante un estreno de alta exigencia

La principal atención de la jornada estará puesta en Francisco Cerúndolo, quien saldrá a la cancha a partir de las 12.00, hora de Argentina, para enfrentar al austríaco Filip Misolic.

El número uno del tenis nacional afrontará un duro compromiso en su debut y buscará imponer su jerarquía para conseguir el pasaje a la siguiente ronda. El desafío será, además, una oportunidad para ratificar su presente sobre las pistas rápidas de Nueva York, en el escenario de uno de los torneos más importantes del calendario internacional.

Cerúndolo encabezará así una jornada de fuerte presencia argentina, en la que cuatro jugadores intentarán sostener sus aspiraciones en el último Grand Slam de la temporada.

Comesaña, ante el desafío de Cobolli

A la misma hora, desde las 12.00, será el turno de Francisco Comesaña, quien protagonizará un atractivo y exigente duelo frente al italiano Flavio Cobolli. El marplatense tendrá por delante a uno de los rivales más duros del circuito y buscará plasmar su solidez desde el fondo de la cancha para intentar dar la sorpresa.

El encuentro se presenta como otro de los compromisos de alta exigencia para la delegación argentina. Comesaña deberá encontrar su mejor versión para afrontar un partido que pondrá a prueba su capacidad de sostener intercambios intensos y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el desarrollo del juego.

Con su partido programado en simultáneo con el estreno de Francisco Cerúndolo, el comienzo de la jornada tendrá una marcada presencia albiceleste en las canchas de Flushing Meadows.

Ugo Carabelli, frente a la potencia de Struff

Más tarde, cerca de las 13.10, Camilo Ugo Carabelli afrontará un examen de alta exigencia frente al alemán Jan-Lennard Struff.

El porteño deberá enfrentarse a la potencia y al juego agresivo que propone el experimentado tenista germano. Para contrarrestar esas características, necesitará mostrarse preciso tanto con el servicio como con la devolución.

El partido representará un nuevo desafío para Ugo Carabelli dentro de una jornada en la que los argentinos tendrán compromisos de diferentes características, pero todos con el mismo objetivo: avanzar en el cuadro individual del abierto estadounidense.

La capacidad para responder ante un rival de juego ofensivo y aprovechar sus propias oportunidades será uno de los aspectos centrales del encuentro del tenista argentino.

Juan Manuel Cerúndolo completa la actividad

La actividad de los representantes nacionales en el cuadro individual se completará desde las 14.20, con la presentación de Juan Manuel Cerúndolo, quien enfrentará al francés Arthur Gea. El menor de los hermanos Cerúndolo buscará plasmar su variante de golpes sobre la superficie de cemento con la intención de avanzar a la siguiente fase y acompañar a su hermano Francisco en el camino dentro del certamen.

Su presentación cerrará una franja horaria de intensa actividad para el tenis argentino. Desde el mediodía y hasta las primeras horas de la tarde, los cuatro representantes nacionales tendrán la posibilidad de disputar sus respectivos compromisos en una jornada que aparece como un punto de inflexión para la delegación.

Una jornada bisagra para la legión albiceleste

De esta manera, la legión argentina afrontará un miércoles bisagra en el torneo neoyorquino. Los encuentros estarán concentrados en un período reducido de la jornada y definirán el futuro inmediato de los cuatro jugadores en la gran cita.

La agenda del tercer día del US Open para los argentinos será la siguiente:

12.00: Francisco Cerúndolo vs. Filip Misolic.

Francisco Cerúndolo vs. Filip Misolic. 12.00: Francisco Comesaña vs. Flavio Cobolli.

Francisco Comesaña vs. Flavio Cobolli. 13.10: Camilo Ugo Carabelli vs. Jan-Lennard Struff.

Camilo Ugo Carabelli vs. Jan-Lennard Struff. 14.20: Juan Manuel Cerúndolo vs. Arthur Gea.

Todos los encuentros serán transmitidos por ESPN y Disney+.

Con Francisco Cerúndolo como principal referencia del tenis nacional y otros tres argentinos en acción, la jornada promete una intensa sucesión de partidos en Flushing Meadows. El inicio del camino para algunos y la posibilidad de consolidarse en el cuadro para otros marcarán una fecha de especial importancia para la representación albiceleste en el último Grand Slam del año.