Newell's y Estudiantes se quedaron a mano en un intenso partido en La Plata

Newell's igualó 0 a 0 con Estudiantes en un partido entretenido que disputaron durante la noche de este lunes, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026.

La llegada más clara del partido disputado en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi se dio a los 41 minutos de la primera parte, con un cabezazo jerárquico del atacante Guido Carrillo que impactó en el travesaño.

La igualdad deja al equipo que dirige Frank Darío Kudelka en el quinto puesto de la zona A, con 11 puntos, mientras que el "Pincha" se ubica seis puestos por detrás, con siete unidades.

En la próxima fecha, la "Lepra" jugará el mítico Clásico Rosarino, al visitar a Rosario Central el domingo 6 de septiembre desde las 14:45, mientras que los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina visitarán a Vélez, el sábado 5 desde las 21:15.

La primera llegada del partido fue del local, a los 22 minutos, cuando el volante Gabriel Neves habilitó al delantero Joaquín Correa con una pelota larga, para que el exjugador del Inter se metiera al área y sacara un remate a media altura, que quedó en manos del arquero Josué Reinatti.

Sólo cuatro minutos después se revirtieron los roles: Correa tocó atrás para asistir a Neves dentro del área rival, pero su remate fuerte al primer palo fue contenido de gran forma por Reinatti, de excelente reacción sobre su poste derecho.

En 36 minutos de la primera mitad, un centro cruzado sobrevoló el área ante la salida en falso del arquero visitante y le quedó al volante Baltasar Rodríguez, que no pudo definir cómodo y vio cómo la pelota se iba alta.

Cinco minutos más tarde, un centro desde la derecha llegó al segundo palo para el frentazo matador del delantero Guido Carrillo, que impactó en el travesaño.

El conjunto visitante no tuvo llegadas hasta los 41 minutos, cuando un desborde por izquierda del extremo Thomas Ríos tuvo un desvío y le quedó al delantero Walter Mazzantti, que no llegó a tiempo y, sin ángulo, su definición se fue ancha por el primer palo.

La primera llegada del complemento se dio a los ocho minutos, cuando Carrillo aguantó una pelota en el área rival y jugó atrás para que el volante Alexis Castro definiera desde afuera, aunque un desvío hizo escapar a la pelota por el primer palo.

A los 13 minutos, un centro desde la derecha llegó bajo al segundo poste para la definición de Ríos, que llegó incómodo y vio cómo su definición se iba por encima del travesaño.

Siete minutos después, y tras una mala salida desde el fondo del local, Mazzantti avanzó a toda velocidad por el costado derecho y cruzó un derechazo bajo, que fue despejado con un buen manotazo por el arquero Fernando Muslera.

En 23 minutos, el local tuvo dos llegadas consecutivas: un remate lejano del volante Santiago Núñez fue detenido en su palo izquierdo por Reinatti, que también se quedó con el disparo centralizado del extremo Joaquín Tobio Burgos.

A los 39 minutos de la segunda parte, el defensor Eric Meza controló sobre el costado derecho del área grande y pudo cruzar un remate bajo, pero Josué Reinatti achicó a tiempo y alcanzó a despejar la pelota, con otra gran tapada en una noche destacada.