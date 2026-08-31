¿Se arrepintió? La palabra que Messi tachó en la carta donde anunció su retiro

Lionel Messi conmocionó al mundo del fútbol al anunciar su retiro de la Selección Argentina. El capitán eligió una manera íntima y especial para comunicar una de las decisiones más difíciles de su carrera: publicó una extensa carta escrita de puño y letra.

Sin embargo, entre las palabras cargadas de emoción apareció un detalle que rápidamente despertó interrogantes. En uno de los fragmentos más importantes del escrito, Messi escribió la palabra "siento" y luego decidió tacharla.

La corrección adquiere todavía mayor significado por lo que escribió inmediatamente después. Tras borrar "siento", el futbolista continuó con una expresión mucho más racional y contundente: "entiendo que es el momento".

El cambio entre ambas palabras no pasó inadvertido. Messi evitó decir que "siente" que llegó el momento de retirarse y prefirió expresar que "entiende" que debe hacerlo. Una diferencia mínima en el papel, pero enorme a la hora de interpretar el estado emocional con el que tomó la decisión.

El revelador tachón de Messi en su carta de despedida

¿Su corazón le decía algo diferente a lo que finalmente decidió? ¿Fue simplemente una corrección mientras ordenaba sus pensamientos? Solo Messi conoce el verdadero motivo por el que borró esa palabra, pero el manuscrito dejó expuesta la dificultad de una despedida que marca el final de una era.

Además, el hecho de que haya decidido publicar la carta tal como la escribió, sin ocultar el tachón, le agregó todavía más fuerza al mensaje.

De esta manera, una sola palabra terminó convirtiéndose en uno de los detalles más reveladores de la despedida: Messi tachó "siento" y escribió "entiendo". Una corrección que refleja, quizás mejor que cualquier otra frase, la lucha entre el corazón y la razón a la hora de decirle adiós a la Selección Argentina.