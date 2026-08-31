Argentina se coronó en el Sudamericano de Trampolín con sello catamarqueño

El cierre del Campeonato Sudamericano de Trampolín, disputado en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil, quedó grabado a fuego en la historia del deporte nacional y, de manera muy especial, en el deporte de Catamarca. El seleccionado argentino de gimnasia de trampolín completó su participación consagrándose campeón en la exigente final all-around dentro de la categoría de mayores. Este hito colectivo no solo significó un triunfo deportivo de máxima envergadura, sino también un quiebre en la hegemonía regional, al relegar al combinado local de Brasil al segundo puesto del podio, mientras que la representación de Perú se adjudicó la medalla de bronce.

La definición de este título dorado mantuvo la tensión hasta el último segundo, cristalizándose en el ejercicio final. Fue en esa instancia decisiva donde el equipo argentino logró igualar la puntuación exacta en la sumatoria de los tres aparatos. Ante esta paridad absoluta en las cartillas de los jueces, el desempate se inclinó a favor del conjunto nacional gracias a un factor técnico clave: el grado de dificultad de los ejercicios ejecutados por los gimnastas albicelestes, lo que inclinó la balanza para colgarse la preciada medalla de oro. Este logro colectivo contó con el protagonismo estelar de dos referentes provinciales dentro del equipo de mayores: Santiago Verasay y Ángel Rivera.

Cosecha dorada y protagonismo individual

El brillo de la delegación argentina tuvo un correlato directo en las competencias individuales, donde los atletas catamarqueños desplegaron un nivel superlativo que robusteció el medallero general del país. Las actuaciones individuales respondieron a una planificación rigurosa y a un talento técnico que se tradujo en una lluvia de metales preciosos en diversas especialidades y categorías.

Ángel Rivera: El exponente mayor se alzó con un total de cinco medallas de oro y dos medallas de plata. Las preseas doradas llegaron en las disciplinas de Doble mini Tramp (DMT), Trampolín Individual (TRI), Trampolín Sincronizado individual (SYN) y en la modalidad de Sincronizado mixto. En tanto, las preseas plateadas fueron conquistadas en las pruebas de DMT y SYN Junior.

Juan Cruz Rivero: Tuvo una destacada producción al cosechar un total de cinco medallas y sumar destacadas posiciones de mérito. Su cosecha personal incluyó dos medallas de oro en DMT y SYN; dos medallas de plata en SYN Junior y SYN Sincro; una medalla de bronce en TRI Junior; además de consolidar dos valiosos cuartos puestos en el certamen internacional.

Santiago Verasay: Además de su peso específico en la consagración colectiva del all-around mayor, aportó una medalla de oro en dicha modalidad grupal y sumó una medalla de plata compitiendo en SMT Senior.

El talento femenino y el retorno a casa

La rama femenina de la delegación provincial también dejó su huella imborrable en el coliseo brasileño, demostrando el desarrollo integral de la disciplina en suelo catamarqueño. La gimnasta Zoe Hidalgo logró trepar hasta el tercer escalón del podio en la prueba de SYN Sincro, adjudicándose una trabajada y celebrada medalla de bronce. Por su parte, el esfuerzo y la destreza del equipo se completaron con las notables actuaciones de Sol Cordero y Nahui Tobares, quienes rozaron los puestos de vanguardia al ubicarse en la cuarta posición en las categorías de Tri edades y DMT edades, respectivamente.

Tras esta campaña memorable en tierras brasileñas, la delegación oficial de Catamarca tiene previsto su arribo a la provincia este martes al mediodía, descendiendo en la terminal de ómnibus tras completar su tramo de regreso provenientes de la provincia de Córdoba. Se espera un recibimiento acorde a la dimensión histórica de una conquista que engrandece el deporte argentino a escala sudamericana.