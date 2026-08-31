Defensa derrotó a Platense y escaló al segundo puesto de la Zona A

Defensa y Justicia le ganó por 1 a 0 a Platense en un partido que fue de menos a más y que disputaron durante la noche de este lunes, por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026.

El único gol del encuentro disputado en el estadio Norberto Tomaghello fue convertido por el defensor David Martínez, cuando iban 30 minutos del segundo tiempo.

Además, en el sexto minuto de descuento, el mediocampista de la visita Pablo Ferreira vio la tarjeta roja por acumulación de amarillas.

El triunfo deja al equipo que dirige Julio Vaccari en el segundo lugar de la zona A, con 14 puntos, mientras que el "Calamar" es décimo con 9 puntos, y cortó una racha de tres partidos sin caer en el certamen.

En la próxima jornada, el "Halcón" jugará como visitante ante Lanús, el domingo 6 de septiembre desde las 17:00, mientras que el conjunto del que se hizo cargo el entrenador Martín Palermo recibirá a Deportivo Riestra, el viernes 4 a partir de las 19:00.

Un primer tiempo chato tuvo únicamente dos llegadas, ambas para el conjunto de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

La primera de ellas se dio a los ocho minutos de la primera parte, cuando el extremo Juan Gutiérrez metió un centro desde la derecha al primer palo para el mediocampista David Barbona, cuya volea se fue ancha por el primer palo.

Solo cuatro minutos después, un córner llegó nuevamente al primer palo para el cabezazo del experimentado delantero Leandro Fernández, que dio en el poste izquierdo del arquero Juan Pablo Cozzani.

Platense tuvo su primer acercamiento a los dos minutos de la segunda mitad, mediante un remate lejano del extremo Guido Mainero, que el arquero Matías Borgogno pudo despejar sobre su poste izquierdo, a media altura.

A los nueve minutos, un tiro de esquina bajo al primer palo fue desviado por el defensor Ignacio Vázquez, aunque su definición impactó en el mismo y se fue al córner nuevamente.

El "Halcón" no llegó en el complemento hasta los 11 minutos, con un contraataque de derecha a izquierda que terminó en una pelota filtrada al área para el delantero Tiziano Perrotta, que definió de primera pero no pudo superar el achique de Cozzani.

Ocho minutos más tarde llegó Platense, cuando el extremo Juan Gauto recibió una pelota por el costado izquierdo del área, salió para la pierna diestra y buscó un tiro bajo por el segundo palo, que chocó con la estirada de Matías Borgogno.

Defensa y Justicia abrió el marcador a los 30 minutos, cuando un centro al segundo palo en una pelota parada de Barbona habilitó la llegada del defensor David Martínez, que pudo poner el pie para meter su remate por el poste izquierdo del arquero rival, para el 1-0.