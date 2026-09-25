Manu La Serna se quedó con la medalla de plata en dobles y va por otro podio mañana

Manu La Serna obtuvo la medalla de plata en Tenis Dobles Masculino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de disputar junto a Lautaro Midon una final que tuvo distintos momentos y terminó resolviéndose en el Super tie-break.

La pareja argentina llegó al partido decisivo para enfrentar a los colombianos Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez, en una definición que comenzó con un claro dominio de La Serna y Midon. El arranque de la final fue favorable para los argentinos, que consiguieron imponerse en el primer set por 6-2. Ese resultado les permitió tomar ventaja en el marcador y quedar a un paso de la medalla dorada.

Sin embargo, la definición todavía tenía mucho por delante. La dupla colombiana consiguió reaccionar en el segundo parcial y llevó el partido a una instancia de máxima paridad.

Los colombianos emparejaron la final

El segundo set presentó un desarrollo mucho más equilibrado. Los argentinos y los colombianos sostuvieron un parcial en el que ninguno logró establecer una diferencia definitiva y que terminó extendiéndose hasta el tie-break.

En esa definición, Juan Sebastián Gómez y Cristian Rodríguez se impusieron por 7-6 (13-11). La magnitud del resultado refleja la paridad que tuvo ese segundo set, que recién pudo resolverse después de llegar a los 13 puntos en el desempate. Con el triunfo colombiano en el segundo parcial, la final quedó igualada y fue necesario recurrir al Super tie-break para definir a los campeones del torneo de dobles masculino.

La pareja integrada por La Serna y Midon había comenzado el partido con la ventaja del 6-2, pero el conjunto colombiano logró revertir la situación y forzar la definición decisiva.

El oro quedó en manos de Colombia

En el Super tie-break, Gómez y Rodríguez volvieron a imponerse. Los colombianos ganaron 10-7 y, de esa manera, dieron vuelta definitivamente el desarrollo de la final para quedarse con la medalla de oro.

Para La Serna y Midon quedó la medalla de plata, después de una definición en la que comenzaron ganando el primer set, cedieron el segundo en un ajustadísimo 7-6 (13-11) y finalmente fueron superados por 10-7 en el Super tie-break.

La Serna ya tiene asegurada otra medalla

Más allá de la medalla obtenida en dobles, la participación de Manu La Serna en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 todavía no terminó.

El tenista catamarqueño disputará mañana la final de Singles, instancia a la que llegó luego de una destacada actuación en el certamen. De esta manera, La Serna ya tiene asegurada su segunda presea en estos Juegos Suramericanos, independientemente del resultado que consiga en la definición individual.

La jornada de dobles, entonces, dejó para el catamarqueño una nueva presencia en el podio y, al mismo tiempo, abrió la puerta a otra posibilidad de alcanzar la medalla de oro.

El desafío individual tendrá además el valor de permitirle buscar una nueva consagración después de haber obtenido la plata junto a Midon. La final de Singles será, por lo tanto, la próxima estación de una participación que ya le permitió asegurarse dos medallas en el certamen.