Franco Colapinto finalizó en el puesto 15 en GP de Mónaco

El inicio de la actividad oficial del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, correspondiente a la sexta fecha del campeonato, dejó como principal referencia el dominio del piloto local Charles Leclerc, quien llevó a la Scuderia Ferrari al primer lugar de la clasificación en la sesión inaugural de entrenamientos libres. En paralelo, el argentino Franco Colapinto, representante de Alpine F1 Team, completó una intensa jornada de trabajo orientada principalmente a la adaptación al trazado urbano y al conocimiento de las condiciones de pista, concluyendo la sesión en la decimoquinta posición.

La práctica estuvo marcada por múltiples incidencias, dos interrupciones con bandera roja y constantes cambios en la tabla de tiempos. En ese contexto, el joven piloto argentino acumuló una importante cantidad de vueltas en uno de los escenarios más exigentes del calendario, apostando a la recopilación de datos y a la familiarización con el monoplaza en un circuito donde cada referencia resulta determinante.

El trabajo de Colapinto en su primera salida a pista

Desde el comienzo de la sesión, Franco Colapinto centró su labor en completar vueltas con neumáticos duros. Durante la primera parte del entrenamiento giró sin interrupciones, acumulando un total de 26 vueltas con el objetivo de conocer mejor el comportamiento del coche y las condiciones específicas del circuito callejero de Montecarlo.

En esa primera etapa, el argentino intentó registrar una vuelta rápida, aunque su intento quedó condicionado por una situación de tráfico. A la salida de La Rascasse, el Ferrari de Charles Leclerc se cruzó en su trayectoria y terminó perjudicando el tiempo que venía construyendo el piloto de Alpine. Posteriormente, el monegasco se disculpó desde el cockpit por el incidente.

Tras la primera interrupción de la sesión, Colapinto cambió su estrategia y montó un juego de neumáticos medios. Con ese compuesto logró establecer su mejor registro personal con un tiempo de 1m16.189s, ubicándose a 2.211 segundos de la marca conseguida por Leclerc.

Una vuelta prometedora frustrada por el tráfico

Luego de enfriar los neumáticos, Colapinto volvió a la pista en busca de mejorar su referencia.

El argentino venía desarrollando una vuelta competitiva, con buenos parciales en los dos primeros sectores del circuito. Sin embargo, cuando transitaba el tramo final del giro se encontró con el RB de Lindblad circulando lentamente.

La situación obligó al piloto de Alpine a abortar el intento, impidiéndole completar una vuelta que podía haber mejorado significativamente su ubicación en la clasificación de la sesión.

A pesar de ese contratiempo, el trabajo realizado permitió sumar información valiosa para las siguientes tandas del fin de semana.

Leclerc impuso condiciones en casa

Mientras Colapinto trabajaba en su adaptación, el gran protagonista de la jornada fue Charles Leclerc.El piloto de Ferrari salió a pista pocos días después de anunciar su nuevo contrato multianual con la escudería italiana. Sin embargo, su comienzo no estuvo exento de dificultades.

En los primeros minutos sufrió un bloqueo de frenos que lo llevó a salirse de la pista en Mirabeau, aunque logró recuperar el control, retroceder y continuar sin consecuencias mayores.

Inicialmente, el mejor tiempo quedó en manos de Lewis Hamilton, quien marcó 1m15.617s, superando por casi tres décimas a Max Verstappen. Detrás se ubicó Isack Hadjar, aunque posteriormente fue desplazado por Lando Norris, quien afrontaba un fin de semana especial para McLaren en el marco de la carrera número 1000 de la escudería en Fórmula 1.

Más adelante, Leclerc pasó al frente con un registro de 1m14.928s, aventajando por más de medio segundo al líder del campeonato, Kimi Antonelli.

Incidentes y dos banderas rojas

La sesión estuvo lejos de desarrollarse con normalidad. Hamilton también protagonizó un incidente al bloquear frenos y salirse de pista en Sainte Devote, aunque pudo regresar a boxes sin mayores inconvenientes.

Cuando varios equipos comenzaron a utilizar neumáticos medios, Antonelli llegó momentáneamente al primer lugar. Sin embargo, la acción se detuvo cuando Isack Hadjar impactó contra las barreras en la chicana de la Piscina.

El accidente del piloto francés provocó la primera bandera roja de la jornada. Afortunadamente, Hadjar informó inmediatamente que se encontraba en buenas condiciones físicas mientras los comisarios retiraban su monoplaza de la pista.

La actividad se reanudó con poco más de quince minutos por disputarse.

Ferrari cerró al frente

En el tramo final, la mayoría de los pilotos ya utilizaba neumáticos medios. Hamilton recuperó momentáneamente la primera posición con una vuelta de 1m14.204s, aunque poco después Leclerc se convirtió en el primer piloto de la jornada en bajar la barrera de 1m14s, estableciendo un tiempo de 1m13.978s.

Cuando la sesión se acercaba a su desenlace apareció una segunda bandera roja. En esta oportunidad, el motivo fueron restos del alerón delantero de Fernando Alonso, quien había rozado las barreras a la salida del túnel. Tras una breve neutralización, los pilotos regresaron a la pista únicamente para realizar prácticas de largada.

La clasificación definitiva dejó a:

Charles Leclerc en la primera posición.

en la primera posición. Lewis Hamilton segundo, a 0.226 segundos.

segundo, a 0.226 segundos. Max Verstappen tercero.

tercero. Kimi Antonelli cuarto.

cuarto. George Russell quinto.

quinto. Lando Norris sexto.

Más atrás finalizaron Nico Hulkenberg, Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly, completando los diez primeros lugares.

El panorama de Alpine y lo que viene

Dentro de Alpine, Pierre Gasly logró ubicarse en el décimo puesto, mientras que Franco Colapinto concluyó decimoquinto tras una sesión centrada en la adaptación y el aprendizaje del trazado monegasco. Por detrás del argentino terminaron los Haas de Bearman y Ocon, seguidos por Lindblad y su compañero Lawson, quien además quedó bajo investigación por salir de boxes con el semáforo en rojo.

Completaron la clasificación Fernando Alonso, Valtteri Bottas, de Cadillac, y Lance Stroll, de Aston Martin.

Concluida la primera práctica libre, pilotos e ingenieros iniciaron el análisis de la información recopilada durante la jornada. El siguiente desafío llegará en la segunda sesión de entrenamientos libres, programada para las 12.00 hora argentina, donde los equipos continuarán afinando detalles de cara a uno de los fines de semana más exigentes y emblemáticos del calendario de la Fórmula 1.