Red Star ganó un duelo épico ante Concepción y viajará a Tucumán con ventaja

En una jornada marcada por la lluvia, el frío y la tensión propia de los encuentros decisivos, Red Star consiguió un triunfo de enorme valor en el inicio de los octavos de final de la Conferencia NOA de la Liga Federal de Básquetbol.

El equipo catamarqueño, que finalizó en el quinto puesto durante la fase regular, logró imponerse por 103 a 91 sobre Concepción de Banda del Río Salí, representante tucumano que había concluido cuarto en la etapa clasificatoria.

El resultado, sin embargo, no refleja por completo la intensidad de un partido que necesitó de un tiempo suplementario para definirse. Tras cuarenta minutos de absoluta paridad y emociones cambiantes, ambos equipos terminaron igualados en 84 puntos, obligando a disputar cinco minutos adicionales que finalmente quedaron en manos del conjunto dirigido por Rodrigo Soria.

Con esta victoria, Red Star tomó ventaja de 1 a 0 en la serie y llegará a Tucumán con la posibilidad de sellar la clasificación en condición de visitante.

Mateo Codigoni, la gran figura de la noche

Dentro de una actuación colectiva cargada de esfuerzo y carácter, hubo una figura que sobresalió por encima del resto. Mateo Codigoni completó su mejor presentación en lo que va del torneo y se convirtió en el jugador determinante de la victoria catamarqueña.

El escolta cerró la noche con 34 puntos, mostrando una altísima efectividad en distintos aspectos del juego.

Sus números reflejan la magnitud de su actuación:

• 34 puntos.

• 6 conversiones en 7 lanzamientos libres.

• 8 aciertos en 10 intentos de dos puntos.

• 4 triples convertidos sobre 9 intentos.

La producción ofensiva de Codigoni fue decisiva en los momentos de mayor presión, especialmente en el cierre del tiempo reglamentario y durante los pasajes más exigentes del encuentro.

Un partido que parecía controlado, pero cambió en el tercer cuarto

A lo largo de gran parte del desarrollo, Red Star logró mantenerse al frente en el marcador. El equipo catamarqueño administró ventajas durante buena parte de la noche y mostró argumentos para sostener el liderazgo en el juego. Sin embargo, el desarrollo tuvo un punto de inflexión durante el tercer cuarto.

La expulsión por acumulación de cinco faltas personales de Juan Herrera, una de las piezas más importantes de Red Star durante la competencia, modificó el escenario del encuentro.

La salida de Herrera impactó directamente en el rendimiento del conjunto local y permitió una reacción de Concepción, que consiguió cerrar ese segmento con ventaja mínima.

El tercer cuarto concluyó con triunfo parcial para los tucumanos por 60 a 59, generando incertidumbre de cara al tramo decisivo del partido.

La reacción del equipo catamarqueño

Cuando el partido comenzaba a inclinarse hacia un escenario favorable para la visita, Red Star encontró respuestas en jugadores que asumieron protagonismo en momentos clave.

Uno de ellos fue Andrés Alderete, quien insistió constantemente desde el perímetro hasta encontrar el lanzamiento que cambió el ánimo del equipo. A falta de 4 minutos y 39 segundos para el final del tiempo reglamentario, Alderete convirtió un triple que revitalizó al conjunto local y encendió nuevamente a los simpatizantes presentes en el estadio.

A esa situación se sumó otro hecho importante para el desarrollo del juego.

A falta de 4 minutos y 20 segundos para el cierre, Gonzalo Rodríguez, una de las principales armas ofensivas de Concepción y autor de 20 puntos, abandonó el partido al alcanzar las cinco faltas personales.

La salida del jugador tucumano modificó el equilibrio del encuentro y permitió que Red Star recuperara confianza para afrontar el desenlace.

Un cierre dramático y un suplementario vibrante

Los minutos finales estuvieron cargados de tensión y emociones. Cuando faltaban apenas 35 segundos para el cierre del tiempo reglamentario, un triple de Codigoni parecía darle la victoria a Red Star al establecer el marcador en 84 a 81.

Sin embargo, Concepción respondió de manera inmediata. La visita encontró una respuesta espectacular a través de Raúl Albertus, quien convirtió un triple que igualó las acciones en 84 puntos y obligó a disputar el suplementario.

El desenlace quedó entonces abierto y todo debía resolverse en los cinco minutos adicionales.

Alderete y Sosa, claves para sellar la victoria

El tiempo suplementario se jugó con una intensidad extrema y bajo una enorme presión para ambos equipos. En ese contexto apareció nuevamente la figura de Andrés Alderete, quien asumió responsabilidades ofensivas y anotó ocho puntos consecutivos que resultaron determinantes para inclinar definitivamente la balanza.

Alderete finalizó el encuentro con 26 puntos, incluyendo una producción de 4 triples convertidos en 14 intentos.

Junto a él también volvió a destacarse el experimentado Gabriel Sosa, quien aportó equilibrio y presencia en ambos costados de la cancha.

Sus estadísticas fueron fundamentales:

• 16 puntos.

• 10 rebotes.

La combinación entre la explosión anotadora de Codigoni, la aparición decisiva de Alderete y la solidez de Sosa permitió que Red Star terminara imponiéndose con claridad por 103 a 91.

El único local que logró festejar

La victoria adquiere aún más relevancia al observar lo ocurrido en el resto de los cruces de la Conferencia NOA. Mientras El Carmen de Jujuy, Belgrano de Tucumán y Talleres de Tafí Viejo consiguieron triunfos en condición de visitante, Red Star fue el único equipo local que logró defender su casa y comenzar la serie con una victoria.

Ese resultado le permite viajar a Tucumán con una ventaja importante y con la posibilidad de cerrar la clasificación fuera de Catamarca.

La serie continuará el próximo lunes 8 de junio en Banda del Río Salí, donde Concepción intentará igualar la eliminatoria y forzar un tercer encuentro.

En caso de ser necesario, el partido decisivo se disputará al día siguiente en la misma ciudad tucumana. Mientras tanto, Red Star disfruta de una victoria construida con carácter, esfuerzo y una actuación colectiva que le permitió quedarse con uno de los partidos más intensos y emocionantes de la temporada en la Liga Federal de Básquetbol.