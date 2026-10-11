Franco Colapinto sufrió una falla técnica y abandonó en el GP de Singapur

Franco Colapinto abandonó el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1 luego de sufrir un desperfecto técnico en su Alpine que dejó al monoplaza detenido en medio de la pista. El piloto argentino, que buscaba avanzar posiciones en el circuito callejero de Marina Bay, tuvo que retirarse de la competencia cuando se habían completado apenas 31 vueltas, aproximadamente la mitad de la carrera.

El corredor bonaerense, oriundo de Pilar y de 23 años, se encontraba en la posición 14° cuando su auto quedó inmovilizado a la altura de la curva 7. Los problemas eléctricos y los inconvenientes en la transmisión del vehículo rosa terminaron por frustrar su participación en una competencia en la que había conseguido avanzar desde el lugar de partida.

El abandono representó un nuevo contratiempo para Colapinto, que había comenzado la carrera con el objetivo de progresar en la clasificación luego de una sesión clasificatoria desfavorable. Sin embargo, cuando intentaba sostener su ritmo y continuar avanzando en una pista que ofrece pocas posibilidades de sobrepaso, los problemas mecánicos condicionaron definitivamente su desempeño.

La falla se produjo en un momento determinante de la carrera, cuando todavía restaba aproximadamente la mitad del recorrido. La detención del Alpine obligó al argentino a dejar la competición y puso fin a un fin de semana complicado en el trazado urbano de Marina Bay.

"Alpine": Porque Franco Colapinto tuvo que abandonar el #SingaporeGP tras un problema en su auto https://t.co/VbBGAdW2Ou — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 11, 2026

De la largada en el puesto 15° al avance en la pista

Colapinto comenzó el Gran Premio de Singapur desde la 15ª posición, después de una clasificación que no le permitió ubicarse más adelante en la parrilla. Para esta competencia nocturna, el piloto de Alpine partió con neumáticos medios y desde la parte posterior del grupo de competidores, una situación que anticipaba dificultades para avanzar y acercarse a la zona de puntos.

A pesar de ese panorama inicial, el argentino realizó una buena largada y consiguió ganar una posición durante los primeros metros de la competencia. De esta manera, pasó a ubicarse 14°, puesto en el que se encontraba cuando finalmente debió abandonar.

La posibilidad de progresar estaba condicionada por las características del circuito callejero de Marina Bay. Se trata de una pista cerrada que, de acuerdo con la información de la carrera, no permite demasiado espectáculo ni ofrece numerosas oportunidades para realizar maniobras de adelantamiento.

En ese contexto, la largada y el comportamiento del monoplaza durante las primeras vueltas adquirieron especial importancia para las aspiraciones del piloto argentino. Aunque había logrado mejorar una posición respecto de su lugar inicial, los problemas técnicos impidieron que pudiera continuar con su intento de avanzar en el clasificador.

La situación también se inscribía en un fin de semana adverso para Colapinto, que había llegado a la carrera después de una clasificación poco favorable y necesitaba aprovechar las oportunidades que se presentaran durante la competencia para mejorar su ubicación.

Los primeros inconvenientes

Los problemas del Alpine no comenzaron en el momento del abandono. Durante el desarrollo de la competencia, el piloto argentino ya había informado dificultades relacionadas con el funcionamiento de su monoplaza.

En la octava vuelta se produjo el abandono de Gabriel Bortoleto, quien tuvo problemas en la caja de cambios. Ese incidente provocó la entrada del Virtual Safety Car, o auto de seguridad virtual, que modificó momentáneamente las condiciones de la carrera. Colapinto no ingresó a los boxes durante ese período y continuó en pista. En ese momento, el argentino todavía tenía la posibilidad de seguir compitiendo e intentar mejorar su posición, pese a las dificultades que presentaba el trazado para concretar adelantamientos.

Sin embargo, los inconvenientes mecánicos volvieron a aparecer. En el giro 14, el expiloto de Williams comunicó a su equipo que estaba experimentando problemas con la caja de cambios desde el habitáculo. A pesar de esa advertencia, pudo continuar girando con buen ritmo durante ese tramo de la competencia.

La continuidad en pista después de ese primer reporte no alcanzó para evitar el desenlace. Los inconvenientes en el funcionamiento del vehículo persistieron hasta que, en la vuelta 31, el Alpine terminó detenido en la curva 7.

La secuencia de acontecimientos dejó en evidencia que las dificultades técnicas ya habían sido advertidas antes del retiro definitivo. Primero, Colapinto informó problemas con la caja de cambios; posteriormente, la falla que obligó a abandonar fue atribuida a inconvenientes eléctricos, en un contexto de dificultades también relacionadas con la transmisión del monoplaza.

La vuelta 31 marcó el final para el piloto argentino

Cuando se habían completado 31 vueltas del Singapore GP, el Alpine de Colapinto quedó detenido y el piloto debió abandonar. La avería se produjo mientras marchaba 14°, después de haber largado 15° y ganado una posición durante la salida.

El incidente terminó con cualquier posibilidad de continuar avanzando en el clasificador y buscar un resultado que le permitiera acercarse a la zona de puntos. La falla técnica dejó sin efecto el progreso que había conseguido durante la primera parte de la carrera.

Los problemas eléctricos y las dificultades en la transmisión del monoplaza rosa fueron señalados como los factores que determinaron su retiro. La detención en plena pista, a la altura de la curva 7, impidió que el argentino pudiera completar la competencia nocturna.

El abandono cerró así un fin de semana para el olvido para el joven bonaerense, que había afrontado el desafío de Marina Bay desde una posición retrasada y con la necesidad de aprovechar las oportunidades de carrera para recuperar terreno.

Verstappen consiguió la pole

Mientras Colapinto enfrentaba sus dificultades con el Alpine, la atención previa al Gran Premio también estaba puesta en Max Verstappen, quien consiguió la pole position y buscaba ganar por primera vez en el circuito de Marina Bay.

El neerlandés afrontó la competencia desde el primer lugar de la parrilla, con el objetivo de convertir esa posición de privilegio en una victoria en Singapur. La búsqueda de su primer triunfo en este trazado constituía uno de los puntos destacados de la carrera.

Por su parte, Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, partió desde la séptima colocación, una posición considerablemente más favorable que la del argentino. Mientras el francés comenzó la competencia dentro de los primeros lugares, Colapinto debió hacerlo desde el puesto 15°, después de una clasificación complicada.

La información previa también consignaba una modificación vinculada con George Russell, quien largó desde el último puesto tras recibir una sanción. En ese contexto, Colapinto avanzó una posición en la grilla, aunque su ubicación de partida continuó siendo desfavorable para sus aspiraciones de sumar puntos.