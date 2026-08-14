Franco Mastantuono debutó en el triunfo de Fiorentina por Copa Italia

El mediocampista argentino Franco Mastantuono tuvo este viernes su debut oficial con Fiorentina cuando ingresó en el segundo tiempo de la goleada 4-1 del conjunto violeta ante Benevento, de la Serie B, por la primera ronda de la Copa Italia.

El argentino comenzó el encuentro en el banco y entró a los 13 minutos del complemento, con la camiseta número 30, cuando Fiorentina ya se imponía 4-1 en el estadio Artemio Franchi de Florencia en reemplazo del islandés Albert Gudmundsson, autor del primer gol a los dos minutos.

Moise Kean amplió la diferencia a los 35 minutos de la primera etapa, mientras que Luca Ranieri, a los tres del segundo período, y Cher Ndour, a los cinco, completaron la goleada, y cuatro minutos antes del ingreso de Mastantuono, Davide Lamesta había marcado el descuento para Benevento.

El zurdo tuvo casi todo el complemento para comenzar a adaptarse a sus nuevos compañeros: a los 38 minutos, probó con un remate de zurda desde afuera del área, pero la pelota se fue desviada por encima del travesaño.

Mastantuono llegó recientemente a Italia procedente de Real Madrid, donde disputó 35 partidos, 17 como titular, acumuló 1.484 minutos y marcó tres goles entre todas las competiciones. En Fiorentina busca sumar ritmo de competencia y continuidad.

"Fue un día muy especial para mí, tenía muchas ganas de llegar al club y lo estoy disfrutando mucho", había señalado tras su llegada a Italia.

Sobre su elección, explicó: "Porque es un equipo con mucha historia y me hacía mucha ilusión poder jugar en este club tan grande". También destacó que habló con el entrenador Fabio Grosso y recibió buenas referencias de la institución.

Ahora, Fiorentina pondrá el foco en el inicio de la Serie A. El lunes 24 visitará a Roma, en el primer compromiso liguero de la temporada.