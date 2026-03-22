"Fue malísimo": la dura sentencia de Coudet tras el triunfo de River

En el marco de la fecha 12 del Torneo Apertura, River Plate logró cumplir con el objetivo de sumar de a tres en una parada siempre compleja en el interior del país. El conjunto de Núñez visitó a Estudiantes de Río Cuarto en la provincia de Córdoba y se llevó una victoria por 2-0, gracias a las definiciones de Gonzalo Montiel y Maximiliano Salas. Sin embargo, lejos de la complacencia que suelen generar los resultados positivos, la conferencia de prensa posterior al encuentro ofreció un testimonio inesperado por su honestidad brutal.

"El partido fue malísimo", sentenció con firmeza el entrenador Eduardo Coudet. Sus palabras, que rápidamente captaron la atención de la prensa especializada, no apuntaron solo al rendimiento de sus dirigidos, sino al contexto de un enfrentamiento que priorizó la fricción por sobre la estética futbolística tradicionalmente asociada a la institución de Núñez.

Un escenario de fricción y dificultades técnicas

El análisis de Coudet comenzó describiendo las condiciones del terreno y la propuesta del rival, factores que, según su visión, atentaron contra la fluidez. El técnico millonario fue específico al detallar las carencias que encontró en el campo de juego cordobés, describiéndolo como una cancha seca, despareja y difícil. Estas variables transformaron el trámite en una disputa física constante donde el equipo debió trabajar más de lo previsto.

El cuerpo técnico reconoció que sabían de antemano que se trataría de un partido más de pelea que de juego. Coudet destacó que se enfrentaron a un contrincante que pone las cosas muy difícil, obligando a un despliegue de mucho trabajo y contacto. A pesar de la contundencia en el marcador, el técnico admitió con sinceridad que el equipo puede jugar mucho más y que tiene la capacidad de hacerlo mejor en condiciones normales.

Adaptación y balance en medio de la racha positiva

Uno de los puntos más interesantes de la reflexión fue el reconocimiento de las limitaciones de su propio plantel para este tipo de escenarios. "No tenemos las características para pelear", admitió, refiriéndose al perfil técnico de sus jugadores. No obstante, subrayó que el proceso de aprendizaje incluye saber disputar y sacar adelante estos compromisos cuando la identidad de juego habitual no fluye, adaptándose a lo que el trámite solicita.

Pese a la dureza de sus palabras sobre el nivel del espectáculo, el balance numérico es innegable. Coudet destacó la racha positiva que atraviesa River Plate en el actual proceso: el equipo ha disputado tres partidos y ganó los tres, y un dato no menor es que dos de esas victorias fueron obtenidas fuera de casa, fortaleciendo la posición del club en la tabla.

El parate por Fecha FIFA y el horizonte internacional

Con los tres puntos asegurados, el entrenador anticipó que aprovechará el parate obligado por la Fecha FIFA para dar descanso a sus jugadores, una medida necesaria tras el desgaste físico. Finalmente, la mirada del técnico se posó sobre el sorteo de la Copa Sudamericana. Con una mentalidad pragmática, señaló que el grupo que les tocó está bien y que hay que hacerse fuertes especialmente de local.

Identificó el viaje a Venezuela como el desafío logístico más pesado de la fase de grupos, pero recalcó la necesidad de adaptarse. Con un mensaje enfocado en la competitividad, cerró su intervención bajo la premisa de mantener una mentalidad positiva bajo el lema de "ganar, ganar y ganar", independientemente de las condiciones que presente el calendario internacional.