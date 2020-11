Gallardo: emoción en el adiós a Maradona y un sentido abrazo

Marcelo Gallardo sintió el impacto. La muerte de Diego Armando Maradona enmudeció cada uno de los rincones del mundo del fútbol y el entrenador de River fue uno de los que se hizo presente en la Casa Rosada para darle el último adiós a uno de sus ídolos. Además de conversar con el presidente Alberto Fernández, con Axel Kicillof -gobernador de la provincia de Buenos Aires- y con José Pekerman, protagonizó un encuentro muy emotivo con Claudia Villafañe, expareja del Diez, con quien se fundió en un conmovedor abrazo.

Ese mismo abrazo fue el que le dio a Diego el año pasado en una tarde primaveral en el Bosque. Sonrieron, se dieron un beso, charlaron un ratito antes del arranque del partido y dejaron el claro el vínculo estrecho entre ellos. El Muñeco fue, nada más y nada menos, que el sucesor de la 10 de Maradona en la Selección Argentina. Se puso una mochila pesada, la responsabilidad era grande, pero Pelusa le dio su apoyo y lo bancó en un momento complicado, como lo refleja esa anécdota que el DT de River siempre se encarga de repetir con la piel de gallina.

"Fue hace mucho tiempo, yo jugaba en la Selección y era una etapa muy difícil porque fue en la era post Maradona. A mí no me afectaba porque yo jugaba con naturalidad como si lo hiciera en el potrero del barrio. Hasta que un día erré un penal y sentí que esa naturalidad que tenía se transformaba en algo más pesado, como fue la reprobación de la gente". A sus 19 años, le tocó fallar un penal en un amistoso ante Australia y cuando las nubes aparecían, Maradona las despejó con sus palabras.

"Diego me llamó por teléfono para darme ánimo y me dijo que le diera para adelante, que tenía mucha confianza en mí. Fue algo sorpresivo, él no tenía por qué hacerlo... Por ahí no se acuerda de eso, bah... creo que sí porque tiene mucha memoria. Y siempre recordé esa actitud que tuvo conmigo", destacó hace meses, con la satisfacción de haber sido "bendecido" por una leyenda.